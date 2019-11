Coldiretti Cuneo: Mela Rossa Cuneo IGP star dello show cooking di domani all’Open Baladin Cuneo

Rosso brillante alla vista, croccante all’assaggio: è la Mela Rossa Cuneo, una delle perle dell’agricoltura della Granda che domani, giovedì 28 novembre, sarà protagonista assoluta dello show cooking firmato Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo.

Dopo gli ultimi appuntamenti a base di Peperone di Cuneo, Aglio di Caraglio, Castagna Cuneo IGP e Bruss di pecora, è la volta della Mela Rossa Cuneo IGP, pronta a stupire fra racconti e ricette inedite.

Le mele saranno utilizzate da chef e studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero per la preparazione “live” di gustosi piatti, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin. Nel frattempo i partecipanti allo show cooking scopriranno le varietà di Mela Rossa Cuneo IGP, le caratteristiche che rendono così speciale questo frutto e tante curiosità.

A parlarne sarà l’azienda agricola Mggranda di Lagnasco, aderente alla rete Campagna Amica di Coldiretti. L’azienda è guidata da un giovane imprenditore, Giulio Mellano, che ha preso le redini dell’azienda di famiglia nel territorio “patria” della frutticoltura Made in Cuneo.

“Da tre generazioni coltiviamo frutta ai piedi del Monviso con una particolare attenzione alla qualità e alla salubrità – spiega Giulio Mellano –. E da qualche anno, per venire incontro ad una domanda di mercato sempre più variegata, trasformiamo le nostre mele rosse certificate IGP in prodotti peculiari come i cosmetici a base di succo di mela e bacche di goji”.

Con lo show cooking di domani si conferma l’impegno di Campagna Amica nel promuovere ogni giorno le eccellenze agroalimentari locali e sensibilizzare i consumatori sull’acquisto consapevole di prodotti genuini e a Km zero. Con una particolare attenzione per la Mela Rossa Cuneo, che ha bisogno – ricorda Coldiretti Cuneo – di azioni promozionali mirate affinché il prezioso riconoscimento IGP diventi uno strumento economico capace di assicurare il giusto valore alle mele cuneesi.

Appuntamento, dunque, per domani, giovedì 28 novembre alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti (prenotazioni al numero 0171 489199).