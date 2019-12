Dove acquistare i fuochi d'artificio sicuri per Capodanno?

Che Capodanno sarebbe senza fuochi d'artificio? Come da tradizione, anche in provincia di Cuneo si stanno preparando divertenti spettacoli pirotecnici colorati per festeggiare nel migliore dei modi l'arrivo della mezzanotte del 31 dicembre 2019.



Suggeriamo di fare però sempre molta attenzione quando si acquistano e si usano i fuochi d’artificio, soprattutto quando lo si fa in casa propria o di parenti e amici, dato che si tratta di articoli pericolosi, che, essendo preparati con numerose sostanze chimiche, se impiegati non correttamente sono in grado di dare vita a reazioni di esplosione pericolose.



Se vogliamo divertirci mantenendo un assoluto grado di sicurezza, possiamo contattare La Granda Fuochi di San Defendente di Cervasca, la quale disponibile a fornirvi tutte le informazioni necessarie per poter allestire il Vostro spettacolo in piena sicurezza nel pieno del rispetto delle normative che controllano e tutelano l'utilizzo dei fuochi artificiali.



I fuochi d'artificio possono essere venduti solamente alle persone che hanno compiuto i 18 anni e pertanto, solo dopo aver verificato questo requisito, verrà spiegato loro il vasto assortimento di articoli e il loro semplice utilizzo.