Scontro frontale fra un'auto e un camion sulla provinciale 661 a Sommariva Del Bosco. L'incidente si è verificato questa sera, mercoledì 8 gennaio dopo le 20.30, in direzione Carmagnola.

Lievi ferite per la conducente dell'autovettura, trasportata in ospedale per accertamenti. Illeso l'autista dell'autocarro.

Sul posto i vigili del fuoco di Sommariva Bosco. L'autocarro, in fase di svolta, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con l'auto che sopraggiungeva.