Il prosciutto crudo di Cuneo Dop in degustazione a Torino con il Re dei Vini

Il prosciutto Crudo di Cuneo Dop allieterà i palati più esigenti in occasione di due serate di degustazione organizzate per domenica 16 e 23 febbraio dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa a Torino negli spazi di Snodo, all’interno delle OGR – Officine Grandi Riparazioni (Corso Castelfidardo, 22), maestoso complesso industriale di fine Ottocento.

Nel corso della degustazione promozionale “Il Barolo si snoda a Torino” i cortadores del Consorzio di promozione e tutela serviranno assaggi del pregiatissimo prosciutto “made in Granda”. Entrambe le serate saranno precedute da un’anteprima per approfondire la conoscenza del Barolo e dei grandi vini di Langa: “I Volti, Le Mani, Le Persone…”, un salotto introduttivo condotto dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo Poggio, che presenteranno e intervisteranno i produttori del prosciutto. Le degustazioni, a pagamento, si terranno tra le 17 e le 21.

Per ciascuna delle due serate i partecipanti saranno guidati in un viaggio alla scoperta del “Re dei Vini”, il Barolo, che i produttori della Strada del Barolo presenteranno di persona nelle sue molteplici sfaccettature, proponendo in degustazione cru e annate differenti.