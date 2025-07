Mirabilia fa tappa al Museo ferroviario piemontese a Savigliano

“People Have the Power”, è questo il titolo della XIX edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Per questa edizione programmate 56 compagnie da: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Perù, Ucraina e Cile con 150 repliche, 50 location, 9 città, 11 prime assolute o nazionali, 16 debutti regionali.

“People Have the Power”, è un inno alla collettività, alla libertà, alla potenza dei sogni condivisi. Un omaggio a tutti i popoli — dall’Asia alle Americhe — che oggi lottano per la democrazia, è una riflessione sul nostro tempo e le sue fragilità.

Il titolo della diciannovesima edizione di Mirabilia è anche naturalmente un tributo a Patti Smith, a una delle figure femminili più dirompenti della storia del rock, alla suggestiva potenza dell'uso delle parole nelle sue canzoni. Un titolo che è visione, azione, dichiarazione di fiducia nella forza collettiva della cultura.

Il Festival Mirabilia programma quest’anno il suo lungo viaggio sul territorio del Cuneese nella sua veste ON THE ROAD con 8 tappe. Il 13 luglio sarà a Savigliano, tra binari e locomotive d’epoca del Museo Ferroviario Piemontese, dove il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra comicità, magia e poesia.

Bingo intratterrà grandi e piccoli con Magic Rail, uno spettacolo di micromagia nei vagoni storici in attesa dello spettacolo principale. Sempre il 13 luglio, la musica e il circo-teatro di Nando e Maila con Sconcerto d’Amore: uno spettacolo comico e musicale tra terra e cielo, dove i due artisti poliedrici trasformano una struttura aerea in un’improbabile orchestra. Una giornata ricca di emozioni, in uno dei luoghi simbolo della storia ferroviaria piemontese.

Dal 18 al 20 luglio, ad Alba, tra centro storico, vigne e cortili. A seguire Busca, dal 31 luglio al 3 agosto, il cuore creativo del Festival, con residenze, debutti, work in progress e sperimentazioni. Il viaggio continua a Vernante dal 7 al 10 agosto, dove i murales di Pinocchio incontrano gli artisti di strada e per la prima volta si raggiunge Chiusa di Pesio dal 12 al 14 agosto, tra monti e splendide certose. Appuntamenti sparsi durante il mese di agosto in frazione Poggi San Siro, in collaborazione con la compagnia CollettivoEFFE, portano il Festival a toccare il Cebano. Infine Dogliani, dal 26 al 28 settembre, tra colline e cantine, a chiudere con un brindisi il lungo itinerario dell’immaginazione.

A Cuneo dal 3 al 7 settembre 2025 Mirabilia THE FESTIVAL sarà una full immersion di cinque giorni nello spettacolo dal vivo. Una mappa di luoghi trasformati in palcoscenici: cortili, giardini, piazze, musei, tendoni e boschi. Un’edizione che rafforza il legame con il territorio, con la natura, con la comunità, con i nuovi linguaggi delle performing arts.