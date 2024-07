Garessio, grave centauro scontratosi con un furgone sulla Provinciale per Calizzano

Sarebbero purtroppo gravi le condizioni del motociclista che, nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, è rimasto coinvolto nello scontro con un furgone mentre percorreva la strada provinciale 213 che da Garessio conduce a Calizzano, in provincia di Savona.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 16.30. Mentre scriviamo la strada risulta chiusa al km 3 in entrambe le direzioni per consentire di prestare i soccorsi al centauro da parte dei sanitari del Servizio regionale di Emergenza 118, che hanno fatto convergere sul posto l’elisoccorso. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.