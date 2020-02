Cuneo ripensa il "caffè letterario" della nuova biblioteca: "Sì servizio di somministrazione, ma anche elemento di un progetto culturale"

Obiettivo dello stanziamento, la creazione di uno spazio per eventi culturali: “Dalle biblioteche, per il 2019, sono arrivati dati importanti e positivi, che dimostrano l’affezione della cittadinanza al servizio – ha specificato Manassero - . L’intenzione è quindi quella di rendere il caffè letterario sì un servizio di somministrazione, ma anche un pezzo importante di un progetto culturale vero proprio, con risvolti in tutta la città: come Comune abbiamo deciso di accettare la proposta di Finpiemonte di intercettare questi fondi europei, con successo”.