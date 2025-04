In arrivo giorni più freddi del normale ma niente gelate grazie alle nuvole: precipitazioni assenti (almeno) fino a venerdì

Scampata la prima notte dalle gelate grazie alla copertura nuvolosa, l'aria fredda di questi giorni manterrà temperature sotto la media almeno fino a mercoledì, per poi risalire nel fine settimana. Precipitazioni assenti almeno fino venerdì incluso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 7 a mercoledì 9 aprile

Saranno giornate un po' grigie, con nuvolosità stratiforme per lo più senza precipitazioni che si ridurrà parzialmente durante il giorno, e consentirà di evitare gelate di notte, anche domani mattina che sarebbe stata la giornata più a rischio. Le temperature massime infatti saranno comprese tra 13 e 16 °C, mentre le minime si aggireranno generalmente tra 5 e 8°C grazie alla copertura nuvolosa. Valori più bassi saranno possibili laddove il cielo rimarrà più sereno, indicativamente ai confini con la Lombardia e sull'alessandrino.

Venti assenti o deboli orientali tra oggi e domani.

Giovedì 10 e venerdì 11 aprile

Giovedì e venerdì saranno giornate per lo più soleggiate con temperature in netto rialzo e oltre la media del periodo. Le massime andranno nuovamente oltre i 20/22 °C sulle pianure piemontesi, e le minime saranno per lo più stazionarie o in lieve aumento. Venti per lo più assenti o deboli variabili.

Tendenza fine settimana delle Palme.

L'ingresso di aria più calda da ovest indica anche che le correnti occidentali tenderanno a diventare più umide e perturbate, per cui la tendenza è per un sabato incerto e una domenica delle Palme che potrebbe essere condizionata dalla pioggia. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali - https://www.datameteo.com/meteo/667-Stagionali_Aprile_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate - https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo - www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona