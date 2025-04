Screening della Banca del cuore con sorpresa: i cuneesi seguono un corretto stile di vita [VIDEO]

Da sabato a lunedì, in qualunque ora si passasse per il centro di Cuneo era impossibile non notare la coda di persone in fila accanto al grande Tir della "Banca del cuore" che per tre giorni ha stazionato in Piazza Galimberti.

Sono state 400 le persone che si sono sottoposte agli screening gratuiti effettuati dagli operatori dell'ASL CN1. Un numero decisamente elevato: "Abbiamo ampiamente superato le aspettative", dice la primaria del reparto Cardiologia dell'Ospedale Santa Croce, Roberta Rossini.

Lo screening prevedeva un prelievo di sangue, con conseguente profilo lipidico, di colesterolo, trigliceridi, glicemia e acido urico. Poi ad ognuno dei cittadini che si è sottoposto ai controlli è stato effettuato anche un elettrocardiogramma ed il controllo pressorio del sangue.

"Alla fine - precisa ancora la dottoressa Rossini - abbiamo avuto un colloquio con ognuno di loro, cercando di indicare a tutti i principi di un corretto stile di vita".

Di qui la lieta sorpresa: i cuneesi mantengono decisamente un buono stile di vita. "La maggior parte delle persone intervistate e valutate segue i corretti dettami - chiude la primaria -, facendo attività fisica regolare e assumendo regolarmente frutta e verdura. Quasi tutti sono risultati normopeso e senza particolari fattori di rischio cardiovascolari. Davvero una bella sorpresa".

LE PAROLE DELLA DOTTORESSA ROBERTA ROSSINI QUI SOTTO: