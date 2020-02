Mercoledì Veg: la proposta di questa settimana è "cuori di pancake ai mirtilli"

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia, la proposta di questa settimana è"cuori di pancake ai mirtilli".

Una ricetta super-veloce per iniziare la giornata con energia e piacevolezza. Perfetti da servire a colazione o per un “healthy” brunch, i pancakes con i mirtilli piemontesi sono la risposta più buona e sfiziosa per soddisfare con semplicità il nostro bisogno di dolcezza!

Ingredienti:

• 125 g di mirtilli piemontesi

• 150 g di farina integrale o di riso

• 80 g di latte vegetale (preferibilmente di mandorla o soia)

• 15 g di olio di semi

• 10 g di lievito in polvere

• 60 g di purea di mele

• 50 g di cioccolato fondente

Preparazione

• Per prima cosa lavate i mirtilli e fateli asciugare stendendoli su un foglio di carta assorbente

• In una ciotola unite la farina e il lievito in polvere, avendo cura di mischiare bene tutte le parti

• Aggiungete la purea di mele, il latte vegetale e l’olio di semi, quindi mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo

• Ungete una padella antiaderente con un filo d’olio e lasciatela scaldare. Sul centro della padella fissate uno stampo in alluminio (tipo coppapasta) a forma di cuore e, non appena il fondo sarà caldo, versate due cucchiai di composto al suo interno livellandolo per formare un pancake regolare.

• Cuocete a fiamma medio-bassa per alcuni trasferite il pancake su un piatto da portata e proseguite alla stessa maniera finché non avrete esaurito il composto.

• A parte, fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente

• Servite i vostri pancakes ancora tiepidi con un filo cioccolato fuso e una bella manciata di mirtilli piemontesi!