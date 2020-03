Cuneo: sospesa la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Per motivi legati alla contingente situazione di preoccupazione sanitaria, a seguito del DPCM 9 marzo 2020 in vigore dalla data odierna, viene sospesa la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata e vengono chiusi tutti gli info point presenti negli altri comuni del Consorzio fino al 3 aprile. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Per avere notizie è necessario rivolgersi al NUMERO VERDE 800.654300 da telefonia fissa (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 e venerdì dalle 8.30 alle 12.00) e allo 0171/697062 da telefonia mobile.