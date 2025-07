Pulcinella e Arlecchino arrivano a Guarene e Grinzane il 18 e 19 luglio

Il viaggio di Burattinarte Summertime 2025 prosegue con due serate dedicate alle grandi maschere della tradizione italiana.

Il 18 e 19 luglio a Guarene e Grinzane Cavour due appuntamenti imperdibili con Pulcinella e Arlecchino, tra burattini, comicità, teatro di strada e coinvolgimento del pubblico.

Come sempre, ingresso libero.

In caso di maltempo, gli spettacoli si spostano al coperto.

"Le avventure di Pulcinella" venerdì 18 luglio alle 21.30 a Guarene nel cortile del Municipio o in caso di pioggia nella Chiesa SS. Annunziata - Piazza SS. Annunziata.

Pulcinella torna in piazza! Uno spettacolo che profuma di Sud, di tradizione antica e di risate condivise. Le avventure di Pulcinella ci trasporta nel mondo delle guarattelle napoletane, forma arcaica di teatro di burattini che ancora oggi conserva intatta la sua vitalità, grazie alla capacità dei burattinai di rinnovare il repertorio e coinvolgere il pubblico con intelligenza e ironia.

Due gli episodi messi in scena: in Pulcinella e il cane, il nostro eroe si scontra con un animale dispettoso e un padrone furbo; in Pulcinella e il guappo, affronta un arrogante rivale che vuole impedirgli di cantare alla sua amata Teresina. A salvarlo sarà la sua astuzia… e l’aiuto prezioso dei bambini tra il pubblico!

Orlando Della Morte dà vita a una versione originale e non convenzionale di Pulcinella, arricchita da tecniche di cabaret e teatro di strada. Il risultato è uno spettacolo pieno di ritmo, comicità e calore umano, dove Pulcinella – antieroe per eccellenza – combatte soprusi e prepotenze con l’arma dell’ironia.

Uno spettacolo coinvolgente, diretto e spassoso, adatto a ogni età.





Sabato 19 luglio sarà il turno delle "Storie di Arlecchino" alle 21.30 a Grinzane Cavour nei giardini del Castello o in caso di pioggia nella sala congressi del Castello.

Un tuffo nella Commedia dell’Arte, con Arlecchino protagonista assoluto!

In Storie di Arlecchino, la compagnia Barbariccia ci regala una festa teatrale vivace e colorata, dove burattini e maschere prendono vita per raccontare – con leggerezza e umorismo – i grandi temi della vita: l’amore, la fatica quotidiana, il desiderio di libertà.

Lo spettacolo è una giostra di situazioni comiche, colpi di scena e trovate teatrali, costruita per coinvolgere direttamente il pubblico, che non resta mai spettatore passivo ma diventa parte attiva del gioco.

Pensato per le piazze e gli spazi all’aperto, è uno spettacolo vivace, coinvolgente e adatto a tutte le età.

Barbariccia, progetto di Teatrino Giullare APS, è una compagnia con una solida esperienza internazionale e un linguaggio scenico originale, capace di rinnovare la tradizione burattinesca italiana e trasformarla in una forma d’arte viva, contemporanea e gioiosa.