Ceva, incontro tra Amministrazione e Confartigianato per l’individuazione del fiduciario comunale

Lunedì 14 luglio il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ha incontrato presso il Palazzo comunale il presidente di zona di Confartigianato Cuneo, Giorgio Merlino, e Paolo Marsilio. In questa sede l’associazione di categoria ha consegnato all’Amministrazione la nomina di Marsilio, già rappresentante zonale per gli NCC (attività di noleggio con conducente), come fiduciario comunale.

Oltre alla presentazione della nomina, l’incontro è stato anche l’occasione per discutere di collaborazioni e progettazioni future, sempre in un’ottica di sinergia e supporto reciproco tra enti e istituzioni.

“Accogliamo con piacere la nomina di Paolo Marsilio come fiduciario comunale per Confartigianato. Si tratta non solo di uno stimato concittadino e professionista, ma di un collega negli scranni del Consiglio comunale, e sicuramente saprà farsi voce delle istanze delle attività produttive di Ceva e mantenere un costante canale di dialogo con l’Amministrazione", ha commentato il primo cittadino.

“Oltre a questo, durante l’incontro abbiamo inoltre avuto modo di discutere anche del futuro e di come le nostre rispettive realtà potranno cooperare ancora più alacremente per sostenere in maniera univoca e unitaria i piccoli produttori di Ceva - ha aggiunto -, vera ricchezza del territorio non solo in termini economici, ma in quanto depositari di un sapere e di un saper fare che appartengono al patrimonio di tutti noi.”