Fossano: i contributi dal governo centrale verranno destinati alle fasce più deboli

Il sindaco di Fossano Dario Tallone, assieme con il Vicesindaco Giacomo Pellegrino e la Giunta, hanno individuato il metodo più efficace per utilizzare la cifra di 128.000€ che arriveranno al comune dal governo centrale e che dovranno essere distribuiti alle fasce più deboli attraverso buoni spesa per generi di prima necessità come previsto dall'ordinanza n 658 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Nella seduta di giunta di giovedì verrà approvata la variazione di bilancio in modo che da venerdì possa partire immediatamente il servizio. Il sistema prevederà la distribuzione di buoni spesi alla cittadinanza dopo aver individuato, tramite il Consorzio Monviso Solidale, i soggetti che ne hanno diritto.

L'amministrazione si è attivata per la stampa diretta di buoni spesa di diverso importo mentre dall'altra sarà attivato sul sito del comune una manifestazione di interesse, in accordo con le associazioni di categoria, per le attività che sono disponibili ad offrire questo servizio, dal primo aprile sarà online sul sito del comune il modulo per la richiesta dei ticket.

«Alcuni avvisi importanti - spiegano dal Comune - innanzitutto chi percepisce o ha già diritto ad un qualsiasi contributo pubblico a favore del proprio nucleo famigliare, ad esempio il reddito di cittadinanza, non potrà in alcun modo usufruire di questi buoni, chi non può accedere al sito web per scaricare il modulo o non è in possesso di una stampante, potrà mettersi in contatto con i numeri 0172 699689».