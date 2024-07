La Granda in Regione: la nutrita pattuglia dei cuneesi a Palazzo Lascaris [VIDEO]

C’è chi è già al lavoro da settimane sui diversi dossier già all’esame della seconda Giunta Cirio – è il caso degli assessori Paolo Bongioanni (Fdi) e Mauro Gallo (Lista Cirio) – e ci sono i diversi che, a partire dalla seduta di insediamento tenuta ieri nell’inusuale contesto delle Officine Grandi Riparazioni ( leggi qui ), andranno invece a occupare i banchi del Consiglio regionale, come è il caso dell’ex assessore Luigi Genesio Icardi (Lega), di Franco Graglia (Forza Italia), di Federica Barbero (Fdi) e di Mauro Calderoni (Pd), tra gli esponenti di una rappresentanza cuneese nell’assemblea di Palazzo Lascaris di cui fanno parte anche Gianna Gancia (sempre in casa Lega), Claudio Sacchetto (Fdi), Daniele Sobrero (Lista Cirio) e Giulia Marro (Avs).

Così, a sei settimana dal voto dell’8 e 9 giugno scorsi, la pattuglia cuneese impegnata nella 12ª consigliatura regionale oggi ha preso completamente e definitivamente servizio con una cerimonia che l’assessore Bongioanni ha descritto come "toccante e solenne". "Saranno cinque anni importanti", ha spiegato ai nostri microfoni l’esponente di Fratelli d’Italia, compagine che può contare su una rappresentanza di 18 tra assessori e consiglieri, ricordando deleghe che lo porteranno a occuparsi di caccia, pesca, commercio, parchi.

Tra le urgenze "il grande problema della peste suina", al quale mi sono dedicato da subito per cercare di arginare questa piaga". E poi c’è "la nuova delega sul cibo", col proposito di fare da collante e raccordo tra il mondo produttivo e quello del commercio di vicinato.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Insieme a lui nell’esecutivo guidato dal governatore albese c’è l’ex sindaco di Busca Marco Gallo, che come parlando di incarichi è stato chiamato a occuparsi di montagna, parchi, aree protette, tartuficoltura, urbanistica e pianificazione territoriale. "Saranno cinque anni di duro lavoro" prevede riferendosi a deleghe che ritiene impegnative, per le quali quali "lavorare nell’interesse del piemonte".

E’ uscito dalla giunta per rimanere in Consiglio regionale il santostefanese Luigi Genesio Icardi, il cui comprensibile proposito è quello di seguire dal suo osservatorio privilegiato che "tutti i progetti di edilizia sanitaria messi in campo nella scorsa consigliatura possano andare in porto a partire dal quel grande Piano Marshall per la realizzazione dei nuovi ospedali e passando per i progetti legati al Pnrr".

Con lui sui banchi della maggioranza, Federica Barbero, tra i primi non eletti entrati per effetto delle surroghe, che parla di "giornate intense, che segnano un punto di partenza e che vedono concretizzarsi il mio impegno e servizio per il territorio", rivolgendo poi un ringraziamento a quanti ne hanno sostenuto il percorso coronato con l’insediamento.

Soddisfatto anche Franco Graglia, alla sua terza elezione consecutiva in Consiglio regionale, che rivendica l’orgoglio di farlo "arrivando da un piccolo paese", col proposito di rendersi utile alla causa della nostra provincia.

Alla sua prima volta, sui banchi dell’opposizione di centrosinistra, l’ex sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: "Trovo molto emozionante rappresentare qui il Saluzzese, le Terre del Monviso e la nostra provincia. E’ una grande responsabilità e sarà importante portare all’interno del Consiglio regionale piemontese il punto di vista delle aree decentrate e meno servite della nostra regione, cercare di superare il gap tra l’area metropolitana e le aree interne del Piemonte. Questo lo sforzo che metterò in campo".