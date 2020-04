Ceva: buoni spesa in distribuzione a partire da martedì 7 aprile

Il Comune di Ceva ha annunciato che martedì 7 aprile avrà inizio l'iter d'assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari e prima necessità utilizzabili negli esercizi commerciali presenti in città. L'elenco degli esercizi aderenti, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito municipale.

"I buoni - spiegano gli amministratori - saranno assegnati ai nuclei familiari in situazione di grave emergenza alimentare, con priorità per coloro che siano privi di ogni altro sostegno pubblico, dietro compilazione di autocertificazione, che dovrà essere inoltrata. La modulistica, i criteri e le modalità di assegnazione sono pubblicati sul nostro sito, così come la domanda di accesso alle provvidenze (scaricabile al fondo di quest'articolo) , che dovrà essere prioritariamente inviata mezzo mail all'indirizzo emergenzacovid@vallinrete.org".

Qualora si sia impossibilitati all'invio mediante posta elettronica, sarà possibile presentare le istanze presso il servizio socio-assistenziale esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0174/723869 dalle 08.30 alle 13 e dalle 14 alle alle 17 dal lunedì al venerdì.