Da Borgo San Dalmazzo a Stoccarda: quattro cuochi pronti a sfidare il mondo a colpi di barbecue

Una squadra di cuochi è in partenza per la Germania per partecipare al Campionato del Mondo di Barbecue 2024 che avrà luogo a Stoccarda dal 27 al 28 luglio prossimi. Una manifestazione che promette di essere un vero spettacolo per gli appassionati di barbecue e gli amanti della carne.

Stoccarda ospiterà il Campionato del Mondo WBQA, dove i migliori maestri della griglia si sfideranno in una competizione epica. Il Campionato Mondiale WBQA (World Barbecue Association) è l'evento del settore per eccellenza di quest’anno, in cui oltre un centinaio di squadre provenienti da ogni parte del mondo (otto italiane) si riuniscono per mostrare le loro abilità alla griglia e competere per l'ambito titolo di Campione del Mondo.

Una parte della competizione sarà dedicata anche all’universo dei vegetariani. A guidare la compagine borgarina è Andrea Borgogno, fondatore dal 2017 della “Oversmoke Killers”, istruttore di corsi per barbecue e organizzatore di servizi catering. Non è nuovo a queste sfide, avendo partecipato a diverse competizioni nazionali sempre con risultati lusinghieri ed ora, con il suo team, è intenzionato a sfidare il mondo intero.

Con lui a Stoccarda vi sarà l’inseparabile Livio Cavallera con Umberto Arione e Moreno Marro, tutti cuochi ed esperti di griglia. La trasferta in Germania è stata sponsorizzata dalla Borgogno Legno di Borgo San Dalmazzo (reparto barbecue), dalla Macelleria Mauro “The Barbecue House” di Cuneo e dalla Copro srl.