Ditelo con i fiori, soprattutto adesso: Fiorito consegna a domicilio

Fiorito, il negozio di fiori e piante in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo, ha ripreso l’attività di vendita attraverso il servizio di consegna a domicilio. Il negozio rimane sempre chiuso al pubblico in osservanza del lockdown imposto dallo stato di emergenza, tuttavia ora è possibile ordinare al telefono (0171/66650) o su internet (www.fioritoshop.it) sia per regalare fiori che per farseli comodamente portare a casa, il tutto beneficiando di consegne effettuate secondo le attuali norme di sicurezza sanitaria.

Le restrizioni alla circolazione, purtroppo, possono privare della compagnia delle persone più care, e un pensiero fiorito può essere un modo di comunicare la propria vicinanza e il proprio calore.

Tra gli articoli più apprezzati sul sito www.fioritoshop.it si evidenziano i seguenti:

la boule, ovvero un bouquet comodamente confezionato già con una sua riserva d’acqua, disponibile sia in formato grande (nei colori verde, arancione, rosso e rosa) che piccolo (ugualmente nei colori verde, arancione, rosso e rosa)

le rose arcobaleno - che proprio in questo periodo hanno acquisito il significato di speranza e conforto grazie al popolare meme appunto dell’arcobaleno all’insegna dell’hashtag #andràtuttobene - disponibili sia a stelo lungo che in boule grande e piccola

il mazzo di rose rosse, che da sempre rappresenta il modo universale di comunicare i propri affetti più profondi, disponibile nella possibilità di comporlo scegliendo sia il numero di steli che la lunghezza di gambo

Come forma di pagamento, ordinando sia al telefono che su internet è possibile adoperare la carta di credito, Paypal, Satispay o anche il pagamento in contanti alla consegna.







Telefono: 0171/66650 (anche come contatto Whatsapp)

Ecommerce: www.fioritoshop.it

Email: cuneo@fiorito.net

Facebook: www.facebook.com/fioritocuneo