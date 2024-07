Due escursionisti in difficoltà nel Vallone di Riofreddo, salvati dall'elisoccorso

Solo un grande spavento, ma nessuna grave conseguenza per i due alpinisti che, nel pomeriggio di oggi, sono stati soccorsi sul Monte Malinvern a 1.900 metri di quota nei pressi del Lago Nero, nel Vallone di Riofreddo.

La chiamata è arrivata intorno alle 15.20 dal telefono degli stessi escursionisti che, smarrito il sentiero, si sono trovati in difficoltà su una pietraia, spaventandosi per l’ambiente impervio, in bilico su uno strapiombo.

Individuati tramite il TAS (il servizio di Topografia Applicata al Soccorso), i due sono stati geolocalizzati ed è quindi stato inviato il SAF (Nucleo speleo-alpino-fluviale) di terra da Cuneo, con il supporto dell'elisoccorso Drago 66 da Torino.

I due, di nazionalità italiana, sono quindi stati recuperati tramite verricello e portati al sicuro.