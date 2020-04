A Boves dal 22 aprile ripartono i mercati dell'alimentare nell'area di via Borella

Nelle scorse settimane i tradizionali mercati del mercoledì e del sabato non si sono potuti svolgere in piazza dell’Olmo in quanto, in base alle disposizioni regionali per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, non era possibile garantire modalità di accesso scaglionato ed evitare assembramenti.

Ora, completati i necessari adempimenti (predisposizione degli impianti elettrici, sanitari e adeguata sanificazione), si è resa disponibile l’area del mercato ortofrutticolo (mercato dei fagioli) di via Borella e l’Amministrazione comunale ha proposto ai commercianti di trasferire temporaneamente in tale sede i tradizionali mercati settimanali.

Pertanto, a partire da mercoledì 22 aprile (e fino a quando le disposizioni non consentiranno il ripristino della situazione precedente), i mercati settimanali del mercoledì e del sabato si svolgeranno sotto l’area coperta del mercato ortofrutticolo in via Borella, con orario 08,00/13,00.

In considerazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte che ha previsto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nella giornata del 25 aprile, il mercato in programma in tale data è anticipato al pomeriggio di venerdì 24 aprile, con orario 15,00/19,30.