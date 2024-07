Rissa per questioni di droga tra corso Dante e viale Angeli finisce a coltellate [VIDEO]

Una violenta rissa in pieno centro a Cuneo, tra il viale degli Angeli e corso Dante, di fronte al parco della Resistenza. Sul posto polizia e carabinieri con diverse pattuglie. Sono volate coltellate, questioni di droga.

Uno dei coinvolti è stato colpito al volto e portato via in ambulanza sanguinante per un taglio profondo su una guancia. Ci sarebbe anche un secondo ferito, più lieve.

I carabinieri hanno tratto in arresto l'aggressore, un uomo già noto alle forze dell'ordine, di origine nordafricana. Anche altri due, che hanno dato in escandescenze insultando verbalmente gli agenti e i passanti, sono stati caricati in macchina, uno di loro con le manette ai polsi, e portati in Questura dalle Volanti.

Un pomeriggio di violenza in una delle aree bene della città, tra ragazzi dei centri estivi in comitiva in bicicletta, persone a spasso con il cane o con i bambini, auto in transito e residenti del quartiere in strada, allertati dalle urla e dalle sirene.

Una ragazza che abita in zona ammette che ormai queste scene sono quasi quotidiane, soprattutto di notte. Urla, litigi furiosi. "Corso Giolitti si sta spostando qui", dice.