In arrivo un progetto di aiuto per il commercio locale di Manta: al via il portale "Spesa in comune"

Un aiuto per il commercio locale. Il sindaco di Manta Paolo Vulcano e l'assessore al commercio Ivana Casale presentano sul canale facebook del comune di Manta in video collegamento le novità introdotte dal portale "Spesa in comune". Un progetto volto a dare una vetrina ai negozi del paese e ai mantesi la possibilità di acquisto online negli esercizi del proprio comune.

"Durante questo periodo di emergenza - spiega in una nota il sindaco di Manta Paolo Vulcano - l’Amministrazione comunale, grazie anche all’aiuto di numerosi volontari, è riuscita ad attivare diversi servizi che supportassero i cittadini mantesi."

"Anche le attività commerciali e le aziende del nostro territorio non sono state lasciate sole. - spiega Vulcano - Il Comune, infatti, ha investito dei fondi, per cercare di rivitalizzare le attività del paese, dando la possibilità a tutti i commercianti e le aziende di essere parte attiva in questo progetto. Si tratta di uno spazio che ciascuna attività può avere gratuitamente, all’interno del sito del Comune nel quale è stata creata una vetrina delle attività del paese, all’interno della quale sarà possibile anche fare acquisti comodamente da casa."



Il portale è attivo sul sito www.manta.spesaincomune.net.

La registrazione è gratuita per tutti i negozi che vorranno ricorrere a questo servizio.



"Ci auguriamo - conclude il primo cittadino - che questo nuovo progetto possa essere di aiuto per tutti i cittadini mantesi e per tutte le attività presenti sul territorio."