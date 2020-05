Il Soccorso Alpino Piemontese tira le somme del 2019: deceduto il 5% delle persone soccorse negli oltre 1980 interventi

Supporto veterinario: 65 interventi

- EVENTI DI SOCCORSO SANITARIO

L'anno scorso il SASP ha concluso 1866 interventi di questo tipo, soccorrendo 1414 persone. Di seguito il dettaglio:

Valanga: 7 interventi, 5 persone soccorse di cui 2 illese, 1 con lesioni importanti, 1 con compromissione delle funzioni vitali e 1 deceduta

- LE PERSONE SOCCORSE, CAUSE E LESIONI

556 persone sul totale sono state soccorse dalle sole squadre di terra (il 39%), mentre 864 quelle in interventi che hanno richiesto l'ausilio degli elicotteri di soccorso (61%).

Di queste, 1017 (il 72%) sono state di sesso maschile e 403 (il 28%) di sesso femminile. La causa più comune di sinistri (46%) è la caduta; il malore e la perdita dell'orientamento si sono riscontrati invece nel 17% e nel 13% dei casi rispettivamente.

Le persone illese sono state il 26% del totale di quelle soccorse (dato in discesa rispetto a quello del 2018), quelle che hanno riportato ferite lievi il 37% (dato in salita rispetto a quello del 2018), quelle con ferite importanti il 29% (ancora in salita), quelle con compromissione delle funzioni vitali il 3% (dato in discesa rispetto al 2018) e quelle decedute il 5% (ancora dato in discesa).