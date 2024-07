Sfruttamento del lavoro e violenze fisiche sui braccianti tra i vigneti delle Langhe: tre misure cautelari

Tre misure cautelari per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e violazioni alla norma sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. Questo il bilancio di un’operazione portata a termine dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo iniziata l’anno scorso in seguito ad alcune segnalazioni da parte di associazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori.

A finire in manette, su richiesta della Procura ed eseguite dal Gip di Asti, sono tre uomini di nazionalità straniera: un marocchino ed un macedone che ora si trovano ai domiciliari ed un albanese al quale è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare attività professionali.

A tutti si contesta il presunto reato di sfruttamento di braccianti agricoli, in gran parte di origine africana, impiegati nei vigneti delle Langhe ed in alcuni casi sarebbero emerse anche delle violenze fisiche nei confronti di alcuni lavoratori he protestavano in quanto sfruttati.

Agli indagati sono stati sequestrati alcuni veicoli con i quali accompagnavano i braccianti sul luogo di lavoro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in mattinata durante una conferenza stampa che si svolgerà presso la Questura di Cuneo alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti e del questore del capoluogo della Granda.