Saluzzo, noi all’IpC Pellico ci salutiamo così: con un video dedicato a tutti i “guerrieri della luce”

L'anno scolastico è ormai giunto al termine. Sono molte le riflessioni degli studenti.

"Quest’ anno ce lo porteremo nel cuore e nella memoria per tutta la vita – scrivono gli studenti dell’Ipc Pellico di Saluzzo - perché è stato un tempo ricco di eventi che ci hanno segnati profondamente: d’un tratto abbiamo dovuto rinunciare alle nostre abitudini, alla nostra vita quotidiana e alla scuola. Abbiamo imparato nuovi comportamenti e nuovi vocaboli come lockdown, covid-19, DaD, classroom, Gsuite, Zoom e Meet che sono entrati prepotentemente nel nostro quotidiano.

Le strade deserte sono state animate da arcobaleni appesi sui balconi con scritto “stiamo a casa, tutto andrà bene” e in tutto questo, mai avremmo sognato di dire un giorno: “mi manca la scuola, mi mancano i miei compagni di classe mi mancano i miei professori, mi mancano i miei alunni”.

Questo tempo, però, è stato anche il tempo della riflessione e della riscoperta del valore delle piccole e semplici cose, del valore di una stretta di mano, di un abbraccio, di una pacca sulle spalle, dello stareinsieme con gli amici e in famiglia, del fare il pane in casa.

È stato il tempo della scoperta del valore insostituibile della libertà e della salute di ciascuno e di tutti.

Eh sì, l’ anno scolastico 2019-2020 passerà agli annali della storia come l’ anno in cui professori e alunni si son fatti compagnia e forza a vicenda: insieme ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo dovuto trovare nuove energie, abbiamo dovuto trovare il coraggio e tutte le forze e gli strumenti di cui siamo in possesso per poter andare avanti, perché la scuola e il sacrosanto diritto allo studio, non potevano e non dovevano fermarsi.

I ragazzi della 3D dell’ IIS Silvio Pellico vogliono concludere il loro anno scolastico salutando tutti gli alunni e i professori della loro scuola con un dono. Insieme alla brillante idea del professor Valentino Foti, docente d iinglese, alla collaborazione della professoressa di Psicologia Claudia Modica, gli alunni hanno realizzato dei video sinestetici il cui filo conduttore è “Il manuale del guerriero della luce “ di Paulo Coelho.

Il libro s ipresenta come un manuale guida per il “guerriero della luce”, ovvero un’entità latente presente in tutti gli uomini che si risveglia in noi quando vogliamo perseguire un sogno e comprendere il miracolo della vita.

Il manuale descrive le varie sfide a cui i “ guerrieri” sono sottoposti e, utilizzando numerosi paradossi, ci indica le soluzioni ai problemi. Dopo aver letto il libro, ogni alunno ha fatto una raccolta delle frasi più belle e significative; suddivisi in gruppi di lavoro, i ragazzi hanno poi realizzato i loro video inserendo le frasi del libro e curando personalmente, musiche, suoni, colori, immagini, scene di film, voci e titoli di coda, tutto questo rigorosamente a distanza.

Con grandi capacità inclusive e spiccata sensibilità, i membri di ciascun gruppo si sono suddivisi gli incarichi, assegnando a ciascun compagno un ruolo e un compito ben specifico,rispettando le capacità, le potenzialità e le possibilità di tutti.Parafrasando Coelho “La vita aspetta sempre le situazioni critiche per rivelare il suo lato più brillante.Quando meno ce lo aspettiamo, essa ci pone davanti una sfida, per provare il nostro coraggio e la nostra volontà di cambiamento”.

Non vi resta che sedervi comodamente e gustarvi i nostri doni. Buona visione.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVamQwOUhZeXFdHLndqDUcpe60zaKPl4l