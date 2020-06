Carte prepagate, un fenomeno in continua crescita

La carta prepagata sta riscuotendo un successo crescente. Poco impegnativa, offre un'alternativa interessante alla tradizionale carta bancaria per effettuare acquisti online, giocare a siti di intrattenimento, acquistare nei negozi o prelevare contanti. La diffusione delle carte prepagate in Italia ha superato i 26 milioni di utilizzatori e tra questi ci sono soprattutto under 35 e donne. Il fenomeno è in continua evoluzione e fonti accreditate come l’istituto mUp Research in collaborazione con Norstat stimano che dal 2003 ad oggi la crescita sia stata di circa il 30%. Le carte prepagate sono seconde solo alle carte di debito che si attestano su quasi 35 milioni di consumatori.

Come funzionano?

Protette da un codice PIN, le carte prepagate consentono di acquistare in negozi virtuali o fisici e di prelevare contanti dagli sportelli bancomat che accettano Visa o MasterCard. Tuttavia, viene fissato un tetto massimo di prelievo.

Chi sono gli utilizzatori?

L'utilizzo delle prepagate, come dicevamo prima è quasi ad appannaggio esclusivo di due categorie nell'ambito della popolazione: le donne nella percentuale del 63% rispetto al 57% dei consumatori maschi e gli under 35. Questi ultimi dichiarano di averne fatto uso a partire dal compimento della maggiore età. L'uso di carte prepagate trova infatti, un ampio utilizzo soprattutto tra i giovani.

I vantaggi multipli della carta prepagata

Con le carte prepagate sono possibili acquisti istantanei, prelievi e trasferimenti di denaro tra carte prepagate, in assoluta sicurezza, essendo le carte dissociate dai conti bancari personali, i rischi della pirateria sono quindi inferiori. Inoltre, per le persone che tengono alla loro privacy, le prepagate rappresentano la formula di pagamento ideale, in quanto solo il fornitore e il titolare sono a conoscenza della loro esistenza. Infine, il loro utilizzo è strettamente limitato al saldo in esse contenuto, evitando sanzioni per scoperto.

Commissioni collegate a una carta prepagata

Non illudetevi però che le carte prepagate siano prodotti a costo zero, infatti, i fornitori applicano strategie di prezzo diverse, dall'acquisizione della carta, a volte a pagamento e a volte gratuite, ma con un costo per ogni ricarica o transazione (prelievo, acquisto, trasferimento di contanti). I costi di emissione possono variare da 0 a 10 euro ed il canone annuale può superare i 20 euro per quelle dotate di IBAN. E' sempre consigliato confrontare più operatori per ottenere la carta prepagata più adatta alle proprie esigenze.

Quali sono i costi di ricarica?

Quando si parla di costi per una carta prepagata si allude alla ricarica che può variare da fornitore a fornitore dai 0 ai 3 euro. Di solito il costo di ricarica online è quasi sempre di 1 euro, mentre se si ricarica tramite ATM il prezzo può cambiare da banca a banca. Nel caso invece della carta prepagata con IBAN, la tariffa può addirittura triplicare rispetto all'operazione online o tramite bancomat, arrivando a costare anche 3 euro.

L'uso di carte prepagate all’estero

Quasi tutte le carte prepagate possono essere utilizzate all’estero e la validità è spesso legata ai circuiti internazionali a cui si appoggiano. Se si effettuano degli acquisti in negozi, o si paga al ristorante, non sono previsti costi aggiuntivi. Bisogna invece fare attenzione che se si preleva dei contanti all'estero potrebbero essere applicate delle commissioni aggiuntive che possono variare dai 2 ai 5 euro. Se poi si preleva in una valuta diversa dall'euro sono dolori, in quanto vengono aggiunte anche le commissioni di conversione della valuta.

Carte prepagate su siti di giochi online

Per registrarsi e depositare su siti di intrattenimento online, le carte prepagate sono metodi di pagamento flessibili ed efficienti che evitano di dover passare attraverso mezzi convenzionali.

I vantaggi dell'utilizzo di una carta prepagata sono numerosi:

Discrezione: non si comunicano informazioni personali e non è necessario fornire prova dell'identità.

Velocità: acquisti la tua carta la accrediti, ricevi un codice, quindi spendi i tuoi soldi immediatamente come ritieni opportuno.

Sicurezza: ogni carta prepagata è unica, garantendo la massima riservatezza.

Maestria: conosci i limiti del tuo budget in base all'importo accreditato sulla tua carta prepagata.

Le carte prepagate sono un metodo particolarmente adatto per il poker, le scommesse sportive o le corse di cavalli, per i seguenti motivi:

Uso immediato delle tue vincite sul sito

Metodo di pagamento alternativo se non si dispone di una carta di credito o di un conto bancario

Controllo delle spese di gioco: gestione del budget adattato ai propri limiti

Sicurezza: nessun rischio di hacking, la carta è unica



Giocare ai casinò online con Paysafecard è sicuro e offre molti vantaggi

Con paysafecard, potete pagare su siti di gioco online facili e sicuri come se aveste denaro contante. Ma cos'è Paysafecard? Si tratta di un metodo di pagamento prepagato per Internet in Europa. Fondata nel 2000, la società ha sede a Vienna, in Austria. Un pagamento con paysafecard viene effettuato senza indicare al commerciante dati sensibili come i dati relativi al conto bancario o alla carta di credito. Se poi siete amanti dei giochi online casinò, sul sito potrete trovare l'elenco dei migliori casinò Paysafecard di CasinoHEX Italia. Paysafecard è un mezzo di pagamento in rete che è molto sicuro poiché non è necessario inserire dati riservati per pagare. Funziona bene e bisogna digitare il codice e basta, è molto pratico. Si possono acquistare i codici Paysafecard online e quindi utilizzarli per ogni tipo di pagamenti online. Per un uso più ampio, la Paysafecard può essere utilizzata ovunque e può essere ricaricata con coupon o bonifico bancario. I vantaggi di usare Paysafecard sono innumerevoli: conto bancario dedicato non richiesto; possibilità di pagare in negozi, hotel e ristoranti e tutte le altre attività; nessun scoperto possibile; pagamento veloce con contactless.