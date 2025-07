Premiati gli ex dirigenti del circolo ACLI di Roata Canale

Venerdì 27 giugno si è svolta una toccante cerimonia di premiazione con targhe ricordo donate a Franco Marchisio e Giuseppe Galfrè, che dopo 4 decenni di impegno e dedizione hanno deciso di lasciare la guida del circolo ACLI di Roata Canale.

Le targhe sono state consegnate a quattro mani dal presidente provinciale delle ACLI cuneesi Elio Lingua e dalla neo presidente del circolo di Roata Canale Chiara Bertaina, che hanno espresso riconoscenza per l’impegno come volontari di Franco Marchisio nel ruolo di presidente, e di Giuseppe Galfrè in quello di segretario, svolto in favore della comunità per tanti anni.

Con l’occasione si è presentato il nuovo direttivo del circolo ACLI, completato dalla vice presidente Laura Bima, dal segretario Gianni Isoardi e dai consiglieri Fabrizio Galfrè, Roberto Siccardi ed Ezio Marchisio.



La consegna delle targhe è avvenuta prima della partenza della camminata “Fit walking per le vie del paese”, sotto la tensostruttura adibita per l’evento e vi hanno partecipato il presidente provinciale delle ACLI cuneesi, Elio Lingua; il presidente dei circoli della zona di Cuneo, Giovanni Zavattero; il coordinatore della segreteria provinciale Acli, Marco Dalmasso, e Francesco Garnero della segreteria provinciale.



Da parte del presidente Elio Lingua un saluto particolare ai due premiati:

"Un grande ringraziamento a Beppe e a Franco per l’impegno come volontari, svolto in tutti questi anni e un augurio di buon proseguimento al nuovo direttivo, nella speranza che possa continuare l'opera dei predecessori con la stessa passione e dedizione, anche in vista nel 2026, quando si festeggerà il 50° anno di costituzione del Circolo di Roata Canale”.