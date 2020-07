Weazy CBD - shop online per prodotti CBD

Ottenuta dalla canapa industriale europea, coltivata in Europa da millenni (l'Italia è il maggiore produttore), la CBD è ormai un prodotto di cui tutti parlano, poiché sempre più studiata e utilizzata in tutto il mondo. Il CBD è uno dei 144 cannabinoidi che si possono trovare nella canapa (il nome latino della cannabis): CBD, CBG, CBN, ecc. A differenza del suo cugino THC, che viene usato a scopo di svago, il CBD non ha effetti psicotropi: non altera la vostra coscienza o percezione. Come tutti i cannabinoidi, il CBD (Cannabidiolo) influenza il sistema degli endocannabinoidi: rappresenta un insieme di recettori presenti ovunque nel nostro corpo, il quale governa i vari fattori di equilibrio del corpo umano: temperatura, acidità, minerali, ecc... Il CBD stimola inoltre la produzione di serotonina, conosciuta come l'ormone della felicità. Ormai si usa in diverse forme che si possono trovare facilmente nei negozi o online.

Ci sono attualmente diversi modi per amministrare il CBD

- Olio di CBD: è composto da un olio vegetale (oliva, semi di canapa, ecc.) abbinato ad un estratto di CBD. Si usa goccia a goccia sotto la lingua.

- Capsula di CBD: generalmente combina un burro o un olio vegetale e un estratto di CBD. Si può consumare ingerendolo con un bicchiere d'acqua.

- E-liquido di CBD: è composto da una base di E-liquido destinato alla classica sigaretta elettronica, associata ad un estratto di CBD. Questi e-liquidi sono usati come un comune liquido per sigarette.

- Crema CBD: combina generalmente prodotti naturali benefici per la pelle con un estratto di Cannabidiolo. Si applica direttamente sull' epidermide, nelle zone interessate.

DOVE ACQUISTARE IL CBD?

Per acquistarlo, basta andare al negozio weazycbd.it. primo distributore di Cannabidiolo in Italia dal 2017, il negozio raccoglie i migliori prodotti a base di CBD, a seguito di una rigorosa selezione: analisi dell'origine del CBD, controllo dei livelli di cannabinoidi, assenza di THC, metalli pesanti o tracce di pesticidi, controllo della produzione, ecc..... Riconosciuto come uno dei principali attori della CBD in Francia, Hexagone Vert offre prodotti CBD di qualità e articoli informativi sull'argomento: è uno dei più grandi blog italiani che tratta i temi e le applicazioni della CBD, ma anche della pianta ancestrale, la canapa. Quali sono gli effetti del cbd? Il CBD è ora oggetto di studio da parte di molti gruppi di scienziati in tutto il mondo perché sembra offrire numerosi vantaggi. Riconosciuta come sicura e non tossica dall'OMS, il CBD è ora disponibile su prescrizione medica in Italia per la sua azione sulla sclerosi multipla e l'epilessia. Inoltre, viene utilizzato per alleviare i dolori infiammatori, articolari o ossei, ma anche per lo stress, l'ansia e la depressione.

IL CBD È LEGALE?

Sì , il C B D è le g ale in It alia e in E u r o p a , p u r c h é p r o v e n g a d alla c a n a p a e u r o p e a e n o n c o n t e n g a n e s s u n a t r a c cia di T H C.