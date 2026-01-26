Campagna tesseramento Acli per il 2026. Un lavoro impegnativo per la Segreteria provinciale

E’ in pieno svolgimento la campagna di tesseramento 2026 delle Acli provinciali di Cuneo, che richiede un impegno molto significativo da parte della Segreteria provinciale coordinata da Marco Dalmasso.

Il lavoro inizia a partire da novembre, quando vengono contattati i presidenti di tutti i Circoli della Granda per conoscere i numeri e i nominativi di coloro che hanno dato la preadesione all’associazione, in modo che possano essere preparate, dalla Segreteria, le tessere nominative per ciascun associato.

Infatti, le tessere non possono essere consegnate “in bianco” e poi compilate dai presidenti dei Circoli, ma i nominativi devono essere inseriti nel Sistema da parte degli operatori della Segreteria provinciale, che deve poi provvedere a stampare le tessere insieme ai documenti per le affiliazioni e a quelli da portare nei relativi Comuni da parte dei Circoli che hanno anche l’autorizzazione a somministrare cibo e bevande.

Tale documentazione viene portata durante il mese di gennaio, dagli stessi operatori della Segreteria, che si recano nelle Sedi zonali, per la consegna ai presidenti che provvedono poi a distribuirli ai soci.

La calendarizzazione degli appuntamenti nelle Sedi zonali, per il 2026, è stata la seguente: giovedì 15 gennaio a Savigliano; venerdì 16 a Bra; lunedì 19 a Saluzzo; martedì 20 a Fossano; mercoledì 21 a Mondovì; venerdì 23 ad Alba; lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 27 a Cuneo.

Si tratta di un lavoro davvero imponente, se si considera che i Circoli Acli della provincia di Cuneo sono circa 280 e gli associati oltre 37.000. Le tessere possono essere richieste e si possono ottenere da parte dei soci anche nei mesi successivi, ma la maggior parte del lavoro va effettuato all’inizio dell’anno, affinché i soci possano frequentare il loro Circolo di appartenenza, partecipare alle attività proposte e usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste dal possesso della tessera associativa.

“Si tratta di un’occasione preziosa per noi, per incontrare personalmente i presidenti dei Circoli – dice il coordinatore Marco Dalmasso – ascoltarli e prendere coscienza delle loro eventuali difficoltà oltre a conoscere l’attività che svolgono. Non sono dei semplici clienti a cui consegniamo le tessere, ma persone con cui ci “diamo del tu” e cerchiamo di stabilire un rapporto di fiducia e di amicizia”.

“Ringrazio di cuore, anche a nome della Presidenza provinciale – dice il presidente Elio Lingua -, il coordinatore della Segreteria, Marco Dalmasso, e tutti i componenti dell’ufficio: Maura Orsi, Cristina Tallone, Francesco Garnero e Chiara Riggio, per il grande lavoro che svolgono puntualmente per il tesseramento e anche per la disponibilità nei confronti dei Circoli durante tutto l’anno, quando sorgono difficoltà o problemi ai quali cercano di dare risposta, in collaborazione con gli altri servizi della nostra associazione a livello provinciale e i loro responsabili, in particolare: l’amministrazione, coordinata da Donatella Merlo, e la contabilità guidata da Milena Caraglio”.