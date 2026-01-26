Bra, scioperano i lavoratori del magazzino che Armonia Teklog gestisce per Abet Laminati

Mobilitazione promossa dalla Filt Cgil, oggi, nel magazzino che Armonia Teklog Srl gestisce in appalto presso l’Abet Laminati Spa di Bra: 58 i dipendenti impegnati nel cantiere, una decina dei quali interessati da rapporti di lavoro in somministrazione.

Secondo la sigla Cgil che rappresenta i lavoratori dei trasporti le ragioni dello sciopero sono da ricercarsi "nelle mancate risposte alle richieste che da tempo i rappresentanti sindacali della Filt stanno facendo all’azienda su questioni riguardanti la salute e la sicurezza nel cantiere".

Filt ha denunciato "mancanze rispetto alle dotazioni e le attività previste dalla legge" (dispositivi antincendio, segnaletica, formazione, attrezzature e vestiario) oltre a "un clima aziendale non rispettoso delle lavoratrici e dei lavoratori del cantiere".

Alice Tardivo, segretaria generale Filt Cgil Cuneo: Dopo mesi di segnalazioni sulla sicurezza l’unica risposta che abbiamo ottenuto è stata una richiesta aziendale di essere maggiormente flessibili nell’interpretare la normativa. La Cgil non ci sta, non siamo disposti a scendere a compromessi su un tema così cruciale e delicato. Lavorare in sicurezza in un ambiente sereno dovrebbe essere la base da cui partire, non qualcosa da conquistare. Oggi la risposta delle lavoratrici e dei lavoratori è stata pressoché unanime. Ci attendiamo che Armonia Teklog si renda disponibile a un confronto serio che prenda in esame quanto denunciato. In caso di mancate risposte, la mobilitazione andrà avanti e chiederemo la solidarietà e il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori di Abet, azienda committente, che riteniamo dovrà assumersi le proprie responsabilità qualora le condizioni di lavoro imposte da Armonia Tekolog non migliorassero e non si superassero i problemi segnalati".