Elisa Isoardi "vista da vicino", Ghisolfi: "Ha portato nelle case del grande pubblico Rai l'educazione finanziaria"

Vista da vicino, simbolo della bellezza e della capacità intuitiva del Piemonte, regione assurta ai livelli nazionali a partire proprio dai piccoli campanili. Così è accaduto al banchiere – oggi europeo e mondiale – e scrittore Beppe Ghisolfi e alla conduttrice televisiva Elisa Isoardi: dalla provincia Granda a Roma, rispettivamente alla vicepresidenza nazionale delle associazioni Abi e Acri (Banche e Casse di Risparmio) e alla conduzione delle fasce orarie di punta del mattino e del mezzogiorno di Rai Uno.



Qui Elisa Isoardi, come racconta Ghisolfi nel proprio best sellers numero 5 "Visti da vicino", si è distinta per avere portato all'attenzione del grande pubblico della rete tv "ammiraglia" di Stato l'educazione finanziaria da Manuale come materia e disciplina al servizio del cittadino non soltanto risparmiatore ma consumatore.



Ghisolfi nel proprio libro, in libreria e sul web dal 15 settembre edito nuovamente da Nino Aragno, elogia Elisa per la propria alta deontologia e compostezza professionale e personale, essendo stata lei stessa, per un certo tempo, la "first lady" della Lega di Matteo Salvini, col merito di avere sempre gestito la propria vita privata con un senso di "aplomb", di riserbo e di moderazione tutto sabaudo e cuneese.