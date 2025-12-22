Leggi
martedì 30 dicembre
Nuove Terme di Valdieri: a metà gennaio 2026 il nuovo bando per le manifestazioni di interesse apre all'Europa
L’Aeronautica Militare al Raduno di Mongolfiere dell’Epifania di Mondovì
La garante Revelli sul carcere di Fossano: “Struttura di riferimento pronta a nuovi cambiamenti nel 2026”
RSA, rette in aumento fino al 10% dal 1° gennaio: Pentenero (PD) chiede chiarimenti alla Giunta
Frutta, Coldiretti Cuneo: "Sbloccati i risarcimenti 2023 e 2024 per pere e kiwi"
Bagni di Vinadio si illuminerà con la tradizionale Fiaccolata notturna
Capodanno 2026, chi lo festeggia per primo?
Divertimento e solidarietà per la Tombola alimentare di Slow Food Bra [FOTO]
Marene premiato come Comune virtuoso nella gestione dei rifiuti
Bra, campane a festa per il 689° anniversario dell’apparizione della Beata Vergine dei Fiori (FOTO E VIDEO)
Accadeva un anno fa
Attualità
Piozzo, la suggestiva chiesa dei Battuti Neri fa da cornice al presepe delle zucche
Politica
Dodici mesi di politica in Granda: nel 2024 la grande tornata di europee, regionali e amministrative ma anche il rinnovo dei vertici Crc
Attualità
Cuneo, si attende per domani l'approvazione del progetto di restyling di piazza Europa
Nessuna notizia trovata.
Nessuna notizia trovata.
