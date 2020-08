Piogge e temporali abbattono il termometro: tra oggi e lunedì atteso un calo di dieci gradi

Da oggi fino a domenica compresa piogge e temporali soprattutto su alto Piemonte, ci faranno piombare quasi subito in autunno. Infatti, in seguito alla perturbazione arriverà aria più fresca dall’atlantico con un abbassamento complessivo di una decina di gradi tra oggi e lunedì.



Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione.



Ogg, venerdì 28 agosto

Oggi cielo nuvoloso soprattutto sui settori settentrionali del Piemonte e in Valle d’Aosta, con piogge e temporali sin dalla mattinata, anche se la parte più corposa arriverà nel pomeriggio. Sui settori meridionali possibilità di qualche rovescio isolato al pomeriggio tra Alpi occidentali e pianure. Temperature massime in leggero calo e comprese tra 26 e 30 °C. Venti dal pomeriggio meridionali, anche forti su Liguria e Alessandrino. In serata ruotano da nord-nordest e diminuiscono di intensità. Possibili forti raffiche durante i temporali.



Sabato 29 agosto

Molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali diffusi e molto forti in particolare sui settori settentrionali e su Liguria centro-orientale, ma sparsi anche sulle restanti zone.

Temperature minime stazionarie o con lievi oscillazioni e comprese tra 17 e 22 °C.

Massime in calo e comprese tra 23 e 27 °C. Venti generalmente deboli settentrionali su Piemonte, localmente anche forti su Liguria centrale. Possibili forti raffiche durante i temporali.



Domenica 30 agosto

Ancora cielo molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi, ma in via di miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest. Elevate criticità sui settori dei Verbano per ingenti accumuli di precipitazioni (oltre i 100/150 mm da venerdì) che potrebbero portare a locali piene ed esondazioni fluviali. Temperature in temporaneo rialzo per via di aperture del cielo più ampie, ma poi caleranno dalla serata.



Tendenza da lunedì 31 agosto

Ancora un po’ di instabilità locale almeno fino a martedì, e temperature che saranno leggermente sotto la media del periodo. Nuovo graduale aumento termico dalla seconda parte della settimana.