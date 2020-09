Nocciole, Coldiretti Cuneo: "Annata boom nella Granda"

Si prospetta un’ottima annata per le nocciole Made in Cuneo secondo le ultime stime di Coldiretti.

La qualità della varietà Tonda gentile trilobata risulta eccellente e i quantitativi prodotti sono decisamente superiori all'ultima annata - spiegano i tecnici di Coldiretti Cuneo - grazie ad un andamento climatico che si è rivelato favorevole per le aziende corilicole.

La produzione cuneese di nocciole, pari a 140.000 quintali, coinvolge 1.300 aziende su 13.000 ettari (di cui 11.000 in piena produzione) e vanta un’eccellenza a marchio d’origine come la Nocciola Piemonte IGP.

Quest’anno la produzione conferma nocciole di elevata qualità, coltivate secondo i migliori standard, e garantisce un importante livello di occupazione stagionale nel pieno rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori, una differenza importante rispetto a quanto avviene in Paesi extraeuropei come la Turchia.

“Stanno partendo le prime vendite alle industrie dolciarie e i conferimenti alle cooperative: una buona annata necessita di una buona risposta economica dal mercato - dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo

- tanto più che è sempre maggiore il valore organolettico del prodotto locale e l’impegno etico produttivo delle imprese del territorio. Cosa che non si può certo dire per il prodotto proveniente dai Paesi extraeuropei, in particolare dalla Turchia. Ma siccome non siamo abituati a fare delle illazioni, sarà per Coldiretti importante presentare in autunno il video-documentario girato dal regista Stefano Rogliatti nelle aree produttive della Turchia, che evidenzia la vera realtà di quel territorio”.

