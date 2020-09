Polizia in azione a Cuneo: nuovo sgombero del Movicentro

Nuova operazione di sgombero del Movicentro, a Cuneo.

Nella serata di oggi sono entrate in azione diverse pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dalla Questura, insieme a Polizia locale e Croce rossa, per sgomberare i migranti che utilizzano l'area come dormitorio.

Al momento non si apprendono ulteriori dettagli sull'operazione, che verranno invece resi noti domattina.

Da giorni, in città, l'argomento (e soprattutto l'ordinanza antibivacco emanata dal sindaco di Cuneo Federico Borgna) tengono banco. Proprio poche ore fa, Radicali Cuneo ha annunciato un flash mob di protesta contro il provvedimento sindacale, in programma l'11 settembre, alle 18, di fronte al Municipio.

L'iniziativa vedrà coinvolti anche il gruppo Cuneo per i Beni Comuni e diverse altre realtà cuneesi. “Abbiamo un sindaco a Cuneo, sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra, che opera come un amministratore di destra" le parole di Filippo Blengino, segretario dei radicali cuneesi.