Webinar di Confindustria Cuneo in collaborazione con l'Inail Piemonte

Confindustria Cuneo, con la collaborazione della Direzione regionale per il Piemonte dell’Inail, organizza per le 9,30 di mercoledì 16 settembre un webinar gratuito, riservato alle imprese associate all’organizzazione datoriale per approfondire il tema dello sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La fondamentale questione della salute in azienda si è fatta ancora più pressante a seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, di qui la tempestività del seminario on-line specializzato dal titolo “Oscillazione del tasso per prevenzione OT23-Nuovo modello e istruzioni operative”.

Il programma, dopo i saluti istituzionali, prevede l’illustrazione della modalità telematica attraverso i servizi on-line del portale Inail e la guida alla compilazione del modello OT23 con l’illustrazione della documentazione probante.

Seguirà la sessione di domande e risposte.

Introdotto da Chiara Fedele dell’Ufficio ambiente e sicurezza di Confindustria Cuneo, relazionerà Gianmario Fois, coordinatore Contarp Inail per la Direzione regionale Piemonte.

Per iscriversi al webinar occorre iscriversi sul sito uicuneo.it/calendario; a iscrizione formalizzata, sarà inviato il link di collegamento.

Maggiori informazioni possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica confindustriacomunicazione@uicuneo.it o al numero telefonico 0171-455583.