Nasce Alba-Bra Women, un polo calcistico tutto al femminile

L’Associazione Calcio Bra e l’ASD Area Calcio Alba Roero hanno unito le proprie forze per la creazione di un polo calcistico interamente al femminile, con l’obiettivo di essere un solido ed affidabile punto di riferimento per tutte le bambine e le ragazze di Langhe, Roero e dei territori limitrofi. Dall’unione dei settori femminili delle due Società “madrine” è nata dunque Alba Bra Women, una nuova realtà in grado di garantire lo sviluppo e la continuità del progetto sportivo nel tempo, mettendo in primo piano l’esclusivo interesse delle ragazze.

Presidentessa della neonata società è Liliana Ferrero, pioniera del calcio femminile e già attiva nel mondo dello sport e del sociale, a cui non mancherà il sostegno dei due presidenti che hanno fortemente creduto in questo progetto: Giacomo Germanetti del Bra e Luciano Cane di Area Calcio.

L’impianto dedicato al settore giovanile sarà quello di Pocapaglia, in posizione assolutamente baricentrica tra Alba e Bra; la prima squadra avrà invece a disposizione, a partire dalla stagione 2025-26 e dopo un importante lavoro di sistemazione, l’impianto di Pollenzo mentre per questa prima stagione sarà di casa al “Renzo Saglietti” di Alba, con l’intenzione di disputare qualche gara anche presso l’impianto di Bra.