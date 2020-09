Entracque, auto contro moto: elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo un uomo di 60 anni

Incidente stradale nella serata di oggi (venerdì 25 settembre) a Entracque, in via Del Mulino.

Coinvolti un'automobile e una moto, tamponatisi con violenza per cause e con dinamica ancora da determinare con sicurezza. Il primo mezzo e la persona alla guida non hanno riportato danni particolari, mentre invece serie si sono rivelate essere le condizioni del centauro, un uomo di 60 anni.