A San Michele Mondovì un festival musicale omaggio alle melodie di Nini Rosso

Riscoprire e valorizzare le melodie di Nini Rosso, dando ai giovani la possibilità di esibirsi di fronte a una giuria internazionale.

È questo il duplice e ambizioso obiettivo del primo festival musicale che il Comune di San Michele Mondovì, in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica, proporrà in omaggio alla memoria del trombettista di origine sanmichelese Nini Rosso.

Un evento unico nel suo genere che, oltre a un concorso, vedrà due serate-concerto a ingresso libero e aperte a tutti.

L'iniziativa - presentata oggi pomeriggio in municipio - è stata fortemente voluta dell'amministrazione ed è sostenuta da importanti mecenati quali Fondazione CRC, Gruppo Riva, Atl del Cuneese, Inalpi, Mondo lavoro, Regione Piemonte, Confcommercio, SCC Costruzioni, La Cascina, Confartigianato, Ministero della Cultura.

"Siamo molto orgogliosi di presentare il primo festival dedicato a Nini Rosso - ha spiegato il sindaco Daniele Aimone, intervenuto insieme al vice sindaco Andrea Avagnina - ringraziamo la Fondazione Fossano Musica per la fondamentale e preziosa collaborazione per la nascita di questo evento e tutti i mecenati che hanno deciso di sostenere l'evento che verrà riproposto con cadenza biennale. In passato ci sono già stati eventi dedicati a Nini Rosso, originario di San Paolo, ma volevamo proporre qualcosa di innovativo e unico, che potesse far conoscere le sue melodie anche ai giovani".

"Ringraziamo il sindaco - ha detto il presidente di Fondazione Fossano Musica, Gian Franco Riorda - per averci coinvolto in questa iniziativa. Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere e speriamo che registri un buon afflusso di pubblico".

Intanto sono già pervenute le prime iscrizioni per il concorso da: Valle d'Aosta, tutto il Piemonte e anche da Pistoia.

"Il concorso, inserito all'interno del festival con due concerti - ha detto Gianpiero Brignone direttore di Fondazione Fossano Musica - è un'operazione innovativa che ha l'intento di mettere i giovani in contatto con Nini Rosso e dar modo a giovani talenti di esprimersi. Riteniamo che questo sia il modo migliore per rendere omaggio alla sua arte. Siccome non esiste un’editoria delle sue musiche abbiamo scelto una serie di brani che eseguiva e li abbiamo trascritti, con file di ascolto audio, in modo da fornire il materiale a chi parteciperà al concorso.

Nini Rosso non era un trombettista classico né un jazzista tout court ma crossover geniale per il suo tempo e per le melodie che ha creato vendendo milioni di dischi. L'obiettivo di questo evento è che sia una festa, per tutti".



IL CONCORSO

"Le Melodie di Nini Rosso - Un Omaggio Musicale". Il concorso è aperto a solisti e gruppi musicali che desiderano reinterpretare le opere più famose di Nini Rosso o che si ispirano al suo stile unico. Un'opportunità unica per mostrare la propria abilità artistica e per tenere viva la memoria di un artista che ha saputo toccare il cuore di milioni di persone nel mondo. Le iscrizioni scadono il 7 luglio: i partecipanti dovranno compilare il form di iscrizione disponibile sul sito della Fondazione Fossano Musica, con facoltà di inviare il link di una registrazione video di una loro esibizione.

I vincitori riceveranno in premio importanti borse di studio, una messa a disposizione anche dal Lions Club e la possibilità di esibirsi in una serata dedicata. La Giuria sarà composta da: Marco Pierobon (Artista Yamaha & Wedge/ Gomalan Brass Quintet); Andrea Tofanelli, noto trombettista, Ercole Ceretta e Marco Braito dell'Orchestra Sinfonica della RAI.

I CONCERTI

Venerdì 19 luglio, alle 21, presso La Cascina (via del Podio 3) il Sacred Concert Duke Ellington con la Big Band della Fondazione Fossano Musica e l'ensemble del Giglio, con la speciale partecipazione di Andrea Tofanelli (tromba).

Sabato 20 luglio, sempre alle 21, in via Caduti il concerto del Gomalan Brass Quintet: Marco Pierobon e Francesco Gibellini (tromba); Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (basso tuba).

Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.



Per sponsor/mecenate privato o ditta è possibile sostenere il concorso avendo un credito di imposta del 65% in quanto la fondazione Fossano musica è riconosciuta dal ministero della cultura per i benefici Artbonus.

Per maggiori informazioni, visitate il sito della FFM (https://fondazionefossanomusica.it/it/news/concorso-le-melodie-di-nini-rosso-un-omaggio-musicale) o quello del Comune di San Michele Mondovì.