Trasmetto, per conto degli organizzatori, il comunicato di presentazione di “Le mille e una voce: racconti dal quartiere Cuneo Centro”, a cura del progetto La. Boa- Laboratorio Bisogni Orientamento Accoglienza, che si terra venerdì 9 ottobre.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 16 alle 19, in un “salotto” creato appositamente nell’area verde di Corso Dante (nel lato che da Corso Nizza va fino a via Silvio Pellico).

L’evento è stato ideato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Micò, l’Associazione di Promozione Sociale Spazio Mediazione e Intercultura e altre realtà attive nel quartiere.