Alberi caduti per neve, con la fine dell'emergenza l'Amministrazione comunale di Peveragno ringrazia i tecnici intervenuti

Vigilia, Natale e Santo Stefano sotto la neve, Peveragno come altri comuni del Cuneese si è trovato a dover gestire i giorni festivi senza corrente a causa di alberi caduti sui cavi elettrici. Ma i disagi hanno interessato anche la viabilità. Con l'esaurirsi dell'emergenza attraverso un post pubblico su Facebook il Comune ringrazia tutti i soccorritori e i tecnici intervenuti.

“La sera del 24, tutta la giornata di Natale e questa mattina sono state molto impegnative per i nostri volontari e per tutto il sistema di Protezione Civile - scrive nella nota -. La neve pesante, anche grazie all'abbandono dei nostri boschi, ha abbattuto una moltitudine di alberi e rami, provocando disagi per l'interruzione della fornitura di energia elettrica (Pradeboni, via Eretta) e obbligando le squadre di AIB, Protezione Civile e Vigili del Fuoco a tanti interventi per liberare le strade e permettere lo sgombero della neve e le percorribilità delle strade stesse.

Con la presente nota l'Amministrazione Comunale di Peveragno vuole ringraziare la Squadra AIB di Peveragno, il Gruppo ANA-Protezione Civile di Peveragno, i Vigili del Fuoco Volontari di Morozzo, i Vigili del Fuoco di Cuneo, i tecnici e le squadre Enel sul territorio, le ditte dello sgombero neve (ditta Martini e ditta Garro) e l'Ufficio Tecnico comunale e la sua squadra operativa per il super-lavoro di questi giorni. Un ringraziamento va anche alla Stazione del Soccorso Alpino della Valle Pesio e alla Croce Rossa di Peveragno per la disponibilità e la collaborazione nella gestione dell'emergenza.



Con la speranza che la prossima nevicata sia più "farinosa" e meno impattante, auguriamo a tutti di poter passare le prossime festività in pace a casa (i nostri volontari se lo meritano...).

Per chi invece – conclude la nota - vuole uscire di casa, ricordiamo questa sera e domani sera (26 e 27) le due serate del Natale in Contrada in Peveragno. Vi aspettiamo!”