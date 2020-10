Sci e sport invernali, UNCEM: "Importante ripartire in sicurezza"

" Gli sport invernali, sci alpino e tutte le altre discipline, devono porter avviare la stagione. In sicurezza, come previsto e proposto dalla FISI. Uncem è certa che si possano trovare soluzioni che permettano agli operatori, agli addetti, ai fruitori, agli appassionati di avere una stagione invernale positiva, intensa e proficua. L'arroccamento genera turismo, flussi, tiene insieme e genera economia per le valli ".

"Uncem lo auspica insieme con Federfuni, Arpiet e Anef, rappresentanti degli operatori, e naturalmente con la FISI. Insieme si può condividere il percorso con Comitato tecnico-scientifico nazionale, con i Ministeri competenti. Uncem propone al Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie di insediare un tavolo stabile di lavoro, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Sottosegretario allo Sport, le Datoriali, la FISI, l'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo della Montagna. Un tavolo snello che permetta alla montagna di ripartire in tutta sicurezza, anche in vista dell'importante evento di Cortina 2021, con i Mondiali di febbraio che anticipano le Olimpiadi invernali. Non possiamo perdere la stagione. E se anche nessuno lo mette in dubbio, ne siamo certi, oggi occorre individuare buone soluzioni come sta ad esempio facendo l'Austria, a vantaggio delle aree montane, dell'economia dei territori, ma anche della sicurezza per tutti, operatori e fruitori".