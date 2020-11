Bra, sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’, l’originale e salutare contest promosso da Enrico Sunda

Braidesi di nascita, di adozione, simpatizzanti: poco importa. Quando si tratta di iniziative per il bene comune della nostra città in uno dei periodi più duri della sua storia recente, il cuore pulsante è lo stesso. Tra i progetti nati per contribuire a rendere più sicura la convivenza reciproca in epoca di Coronavirus, c’è anche la nuovissima mascherina frutto dell’idea di Enrico Sunda, amministratore del gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’.

La necessità di indossare la mascherina è risaputa e la campagna di sensibilizzazione è importante, ma si può fare anche distribuendo bellezza. È proprio questo il concept alla base dell’iniziativa: l’idea è stata quella di produrre una tipologia di mascherina che serve a proteggersi e insieme a fare comunità, esibendo orgogliosamente la voce ‘I love Bra’

Ma come funziona la cosa? “Le mascherine sono gratuite e per tutti - spiega Enrico Sunda -, per chiunque ne faccia richiesta, fino ad esaurimento. L’unica cosa che chiedo è di fare una foto con la mascherina - se possibile in modo un po’ originale, ma comunque come si vuole - ed inviarla a me o sul gruppo. Tra tutte le foto inviate, le prime tre che prenderanno più like vinceranno anche dei premi”.

Aggiungendo: “Ci stiamo avvicinando alla consegna con la conseguente distribuzione gratuita. Ho pensato che gli sponsor - c’è ancora spazio per qualcuno, ma non nelle categorie già occupate - sono davvero da ammirare. In un momento di grandi paure per tutti, anziché tirarsi indietro, hanno voluto lo stesso dare il loro contributo e partecipare a questa iniziativa. Ecco perché li ringrazio già prima dell’inizio del contest e lo farò spesso, ogni volta con maggiori dettagli su ognuno. P.s.: le mascherine sono sempre di più. E anche i premi!”.

Ma Enrico Sunda non ha intenzione di fermarsi qui. L’obiettivo è trovare ancora sponsor e invadere Bra con queste mascherine speciali. Quindi date un’occhiata sul gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ e fate un bel giro di passaparola