Fuga di gas e principio di incendio di un tetto: doppio intervento dei Vigili del Fuco a Genola

Due interventi dei Vigili del Fuoco, nella mattinata odierna a Genola, quasi in contemporanea.

Poco dopo le 8 si è verificata una fuga di gas in un campo nei pressi dell'area commerciale di via Divisione Alpina Cuneense, in seguito alla tranciatura di un tubo. Sul posto una squadra da Saluzzo ed una da Savigliano oltre ai tecnici della rete del gas per la messa in sicurezza. Incidente causato verosimilmente dall'urto di un mezzo agricolo che avrebbe provocato la perdita.

Attorno alle 8,30 c'è stata invece un principio di incendio sul tetto di un'abitazione in via Pagliano. Sono intervenute due squadre, da Saluzzo e da Cuneo con autoscala. I danni non sono particolarmente ingenti e non ci sono feriti o intossicati. L'intervento dei pompieri è stato necessario per mettere in sicurezza il tetto, danneggiato nel punto attorno alla canna fumaria.