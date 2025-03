Dalle sfilate di Carnevale di Mondovì e Saluzzo al concerto di Cristina D'Avena: tante idee per trascorrere il fine settimana in Granda

Con il primo week end di marzo arrivano sabato e domenica “grassi” che fanno esplodere il Carnevale in tutta la Granda: sfilate, carri allegorici, maschere e giochi per bambini in tantissime località, a partire dal capoluogo, dove si svolgerà il 44° “Carnevale dei Ragazzi”.

Ancora numerose le rappresentazioni teatrali e i concerti, per tutti i gusti, associati a visite culturali, mostre, passeggiate nella natura, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, laboratori, eventi sportivi.

Non resta che la scelta di dove trascorrere il fine settimana, consultando sempre gli aggiornamenti meteo e le eventuali modifiche delle programmazioni dovute al tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

CRISTINA D’AVENA

Sabato 1 marzo, dalle ore 19, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, Cristina D’Avena salirà sul palco per uno spettacolo emozionante e coinvolgente, cantando le canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Info: https://www.liveticket.it/evento.aspx?ID=544166

CUNEO

CARNEVALE AL MERCATO

Sabato 1 marzo, al mercato Campagna Amica in piazza Costituzione, a partire dalle ore 10, laboratori didattici e degustazione di risole. Info: eca.cn@coldiretti.it

CUNEO

IL COLORE DEL VENTO

Sabato 1 marzo, alle ore 21, al Teatro Don Bosco, spettacolo musicale del gruppo cuneese “Il colore del vento”, omaggio al cantautore-poeta Fabrizio De Andrè.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 1 e domenica 2 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

CARNEVALE RAGAZZI

Domenica 2 marzo dalle 14.30 con partenza da piazza Garibaldi, sfilata della 44a edizione del “Carnevale Ragazzi”, con vari gruppi iscritti e 2890 partecipanti. Info:

manifestazioni@comune.cuneo.it

***

ALBA

ALBA WALKING TOUR

Sabato 1 e domenica 2 marzo il tour guidato nella Città Creativa UNESCO per la Gastronomia tocca gli edifici più importanti del centro. Info: https://www.visitlmr.it

ALBA

MUSICA IN MUSEO

Sabato 1 marzo, alle ore 17, riprendono gli appuntamenti di Musica in Museo con “Gli Armonici” di Bra. Info: 0173/292473.

ALBA

CARLEVÈ BENEFICH

Sabato 1 marzo, dalle ore 14.30, “Carlevè Benefich” della Famja Albeisa. Da Piazza Michele Ferrero, con ritrovo per la sfilata dei bimbi per raggiungere il Palazzo Mostre e Congressi attraversando Via Maestra e Via Cavour. Info: info@famijaalbeisa.it

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 1 e domenica 2 marzo torna il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe in Via Vernazza 6. Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

JAZZ

Domenica 2 marzo, alle ore 11, in Sala Riolfo, Cortile della Maddalena, “Il jazz: racconto di una rivoluzione musicale attraverso la storia e la società americana” con Giovanni Scotta al pianoforte.

Info: info@albamusicfestival.com

***

ALBARETTO DELLA TORRE

CORRI IN MASCHERA

Sabato 1 marzo, con ritrovo alle ore 14.30, percorso panoramico di 6,5 km adatto ad adulti e bambini. Al termine musica e merenda sinoira per tutti. Possibilità di visitare la torre e la mostra fotografica di Guido Fornaro e degustare prodotti tipici. Info: 320 18 14 142.

***

BARGE

CARNEVALE DI BARGE

Sabato 1 marzo, alle ore 14.30, presso Palacarlevè “Carnevale dei bambini” con il Pagliaccio Bistecca, il Mago Pongo e il Truccabimbi. Alle ore 19.30 polenta e spezzatino e a seguire gran sfilata notturna dei carri allegorici e DJ set con Matteo Dianti. Info: https://www.aicabarge.com/

***

BORGO SAN DALMAZZO

TEATRO IN PIEMONTESE

Sabato 1 marzo, alle ore 21, presso l’auditorium di Palazzo Bertello, in scena la compagnia teatrale “Del fià curt” di Demonte, con la commedia “La lettera d’oro”. Info e prevendita: Ufficio Turistico.

***

BOVES - RIVOIRA

CARNEVALE

Sabato 1 marzo, presso i locali dell’asilo, “Carnevale Party”, con musica e divertimenti. Info: 348 09 60 052.

***

BRA

SPETTACOLO BURATTINI

Sabato 1 marzo, alle ore 17, l’Auditorium BPER in via Adolfo Sarti 8 ospiterà lo spettacolo di animazione teatrale con burattini e attore “Arlecchino e il fiume scomparso” di Pino Potenza. A portare in scena lo spettacolo la compagnia Anglossoi. Ingresso gratuito. Info: 0174/30185 o turismo@comune.bra.cn.it.

BRA

CONCERTO PER SANTA CHIARA

Sabato 1 marzo, concerto della Banda Verdi Bra presso il Teatro Politeama alle ore 21, con musiche di Gulda, Bizet-Borne, Van der Roost, Marquez. Info: 0172/430185.

BRA

WALKING TOUR

Domenica 2 marzo con partenza ore 15.30 dall’Ufficio Turistico in Via Cavour 6, tour guidato per le vie della città del BuonVivere, dove nacque il movimento internazionale Slow Food. Info: https://www.visitlmr.it

***

BUSCA

STORIA DI UN NO

Sabato 1 marzo, alle 21, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, nel Teatro Civico di Busca andrà in scena "Storia di un no", di e con Annalisa Arione e Dario de Falco. Info: https://www.ticket.it/teatro/evento/storia-di-un-no.aspx

***

CAVALLERMAGGIORE

GIRO PIZZA DI CARNEVALE

Sabato 1 marzo, giro pizza di Carnevale, presso l'ala comunale, realizzato in collaborazione con le pizzerie del territorio. A seguire dj-set con Johnny Manfredi. Info: https://www.cavaeventi.it/

***

CENTALLO - ROATA CHIUSANI

TEATRO PIEMONTESE

Sabato 1 marzo, alle ore 21 presso il salone parrocchiale la compagnia teatrale “Face ed tola” presenta la commedia in piemontese “El Drughè”. Ingresso ad offerta libera.

***

CERVASCA

SPETTACOLO DI MAGIA

Sabato 1 marzo alle ore 15.30 nel salone polivalente spettacolo dal Mago Alby “Magia per bambini e famiglia” nell’Ambito del “Carnevale a Cervasca”. Al termine l’amministrazione comunale offrirà la merenda e premierà le migliori maschere.

***

CHERASCO

LEZIONI DI ASCOLTO

Domenica 2 marzo, alle ore 17, presso la chiesa di San Gregorio, la Rassegna Musicale Condivisa “D’Accordi musicali” presenta il concerto “Il Viaggio” con la flautista Mariacarla Cantamessa.

Info: 0172/427050.

***

CHIANALE

LI LOUPS

Sabato 1 marzo, dalle 14.30, il “Loup” verrà tenuto a bada dai giovani per le vie del borgo, nel segno di un’antica tradizione occitana.

***

COSSANO BELBO

SENTIERO DEL BELVEDERE

Sabato 1 marzo una camminata su un itinerario panoramico tra le colline e i vigneti della Valle Belbo di circa 19 km. Info: 339 21 70 681.

***

CRISSOLO

CARNEVALE CON BUSSOLIN

Sabato 1 marzo la magia del Carnevale alpino rivive a Crissolo con il ritorno dell’antica tradizione del Bussolin. Info: crissoloturistica@gmail.com

***

DOGLIANI

MUSICAL

Domenica 2 marzo alle 16.30 al Teatro Sacra Famiglia la compagnia teatrale di Carrù “Once upon a time” porterà in scena il musical “Agrabah- Alladin what if”. Info e prenotazioni: 0173/70210 o whatsapp 334 56 29 569.

***

ENTRACQUE

CAPPUCCETTO E IL LUPO

Sabato 1 marzo, dalle ore 10.30 presso il Centro Faunistico Uomini e Lupi di Entracque, passeggiata naturalistica per bambini e famiglie. Al rientro è previsto un pic-nic con focaccia e biscotti della nonna presso il Centro Faunistico. Info : https://www.montagnedelmare.it

***

FARIGLIANO

CARNEVALE

Sabato 1 marzo, alle ore 12.30 è previsto l’arrivo del Moro di Mondovì con la sua corte e a seguire polenta e spezzatino preparati da Pro Loco e Gruppo Alpini. Nel pomeriggio festa e musica con la banda musicale “I Giovani” aps.

***

FRABOSA SOTTANA

GROTTE DEL CAUDANO

Sabato 1 marzo, alle ore 15, visita guidata alle Grotte del Caudano. Info: 331 87 57 807.

***

FRASSINO

LA BAJO

Domenica 2 marzo, dalle 11 alle 18 prosegue la festa della “Bajo de l’Ubac”. Il corteo dei 24 personaggi della tradizione raggiungerà Borgata Grande, Meira la Cà e il capoluogo.

***

GOVONE

CARNEVALE IN FAMIGLIA

Domenica 2 marzo, il “Carnevale in famiglia” animerà la piazza del paese e le stanze del castello ospiteranno attività organizzate dai ragazzi dell’associazione govonese TempoXTe. Info: Comune di Govone 0173/58103.

***

GUARENE

IL FRITTO MISTO

Domenica 2 marzo, alle ore 13, presso la Palestra di Frazione Vaccheria di Guarene, in Via Mulino Vecchio 1, ecco servito il “Fritto misto”. Info: 328 54 85 173.

***

LIMONE PIEMONTE

CARNEVALE DEI PICCOLI

Sabato 1 marzo, appuntamento in piazza del Municipio per la sfilata di bimbi mascherati con premi, baby dance, giochi, scherzi, musica e tanto altro. Animazione a cura di Andrea Caponetto e il suo Zenzero team. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/



***

MANTA

POLENTATA DI CARNEVALE

Domenica 2 marzo in Piazza del Popolo, alle ore 16.30, comincia la Polentata di chiusura delle feste di carnevale.

***

MANGO

CARNEVALE

Sabato 1 marzo, a partire dalle ore 14, sfilata, animazione per bambini, stand gastronomici.

Si festeggia Carnevale in Piazza XX settembre. Info: 0141/89127.

***

MONDOVÌ

LOST SOULS

Per tutto il week end sarà visitabile la mostra “Lost Souls” presso il Museo della Stampa di Mondovì, nell’orario 10 - 19. Info: https://www.museostampamondovi.it/

MONDOVÌ

NON SOLO MIMOSE

Nel week end, apertura della 14a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, collettiva di pittrici e artiste Fidapa. La mostra, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

Domenica 2 marzo la sfilata dei gruppi mascherati nel centro storico. Dal primo pomeriggio raduno sfilanti in piazza S. Maria Maggiore, con musica DJ Judici & Molinoir. Alle 14.30 partenza per il circuito: piazza Santa Maria Maggiore-via Piandellavalle-via Sant’Agostino-piazza San Pietro-via Meridiana-piazza Cesare Battisti-via Beccaria-piazza Ferrero-piazza Ellero-via Alessandria-piazza San Pietro dove si terrà la festa dei gruppi mascherati.

Per tutto il pomeriggio, in piazza Ellero, “Villaggio dei bambini” con gonfiabili, giochi ed attrazioni, street food in piazza Ellero e piazza Santa Maria Maggiore, voli vincolati in piazza Ellero e in piazza Repubblica, in piazza Roma omaggi per bambini e le loro famiglie

***

ORMEA

CARNEVALE STORICO

Sabato 1 marzo, dalle 14, torna il Carnevale Storico di Ormea, con il coinvolgente corteo degli J’Abòi. Domenica 2 marzo, a partire dalle 14, “Carnevale dei Bambini” in Piazza della Libertà, con gonfiabili, trampoliere e frittelle. Info: 0174/392157 o turismo@comune.ormea.cn.it



***

PIASCO

CARNEVALE DEI MAGNIN

Sabato 1 marzo, dalle 15 alle 18, spettacolo per bambini del mago Trinchetto presso il padiglione di piazza Biandrate. Alle ore 20 polentata e musica.

***

POCAPAGLIA

CENA MANGERECCIA

Sabato 1 marzo, dalle ore 20, presso il salone della Casa di Riposo, “Cena mangereccia” con lotteria. Info: 338 22 95 718.

***

PRATONEVOSO

CARNEVALE E VERTICAL WINTER TOUR

Sabato 1 marzo, sfilata di Carnevale delle Scuole Sci, con gli allievi in maschera.

In concomitanza Vertical Winter Tour.

Info: https://pratonevosovillage.com/ e https://verticaltour.it/

***

ROCCASPARVERA

CARLEVÈ DELLA VALLE STURA

Sabato 1 marzo, dalle 14.30, sfilata in maschera per le vie del paese di Roccasparvera con merenda finale.





***

SANT’ALBANO STURA

FERA ED SANT’ALBAN

Sabato 1 marzo, cena in maschera presso palestra comunale e musica anni ’70 -’80 -’90 con DJ Schiffer presso Parco Olmi. Info: 338 38 68 477.

***

SALUZZO

L'ARDITA' 'D'MAGNA NININ

Sabato 1 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, nuovo appuntamento della stagione teatrale dialettale, con lo spettacolo "L'Ardità 'd magna Ninin", commedia in piemontese di Luigi Oddoero, portata in scena dalla compagnia teatrale "Piccolo Varietà" di Pinerolo. Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

SALUZZO

CARNEVALE

Sabato 1 marzo, tradizionale colazione di Ciaferlin e sfilata in notturna nell’ambito del 10° Carnevale di Barge.

Domenica 2 marzo: grande sfilata dei carri allegorici per il 97° Carnevale Città di Saluzzo. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO

CARNEVALE AL MUSEO FERROVIARIO

Sabato 1 marzo, alle ore 15, presso il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, appuntamento di Carnevale con tante iniziative per i bambini. Info: 0172/31192.

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

FESTA DI CARNEVALE

Sabato 1 marzo, dalle ore 15, in piazza Seyssel, “Festa di Carnevale” con sfilata e battaglia di coriandoli.

***

TARANTASCA

EL CARLEVÈ

Sabato 1 marzo, a partire dalle ore 19.30 presso il Salone Polivalente di Tarantasca "El Carlevè Et Tarantasca". Grande cena di Carnevale, Dj set e presentazione ufficiale delle Maschere di Tarantasca: Madama Tarantasia, Cavalier Caranta e la Damigella di Corte. Info: 338 42 62 742.