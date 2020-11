Coldiretti Cuneo lancia l'idea regalo per un Natale alla riscoperta di borghi e campagne

In vista di un Natale che si festeggerà all’insegna della sobrietà per contenere l’emergenza sanitaria, Coldiretti Cuneo invita famiglie e consumatori a scegliere cibo e bevande a Km zero per i regali sotto l’albero e mette in campo interessanti proposte natalizie grazie agli agriturismi di Campagna Amica.

Dopo il primo lockdown in moltissimi hanno riscoperto le seconde case in campagna o hanno avuto l’occasione di apprezzare, grazie a gite e vacanze, la vita nei borghi e nei centri minori che, mai come quest’anno, sono stati gettonati dai visitatori. Un’attenzione che – evidenzia Coldiretti – cresce anche in vista del Natale con la pandemia che ha portato alla riscoperta del turismo di prossimità, vicino casa, all’interno della propria Regione di residenza.

“Riscoprire i piccoli borghi – dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – è un’opportunità per rivitalizzare le aree interne valorizzando l’identità territoriale e i sistemi produttivi locali. I nostri agriturismi sorgono nella maggior parte dei casi in luoghi isolati, nelle campagne, totalmente immersi nella natura e per questo sono luoghi sicuri dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio, fuori dalle mura domestiche”.

“Il nostro invito ai consumatori – dice Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – è di scegliere le aziende agricole e gli agriturismi cuneesi per i regali di Natale. Per questo abbiamo messo in campo nuove iniziative per un Natale targato Campagna Amica: dai prodotti ai pasti fino alle esperienze nelle strutture agrituristiche del territorio cuneese”.