Trote, la Provincia dice “sì” alle immissioni: fario e iridea presto liberate nei fiumi

“Sono estremamente soddisfatto che la Provincia abbia autorizzato le procedure per l’immissione nei fiumi della Granda. Una deroga grazie alla quale riusciremo a salvate, almeno in parte, la stagione della pesca”.

Con queste parole Giacomo Pellegrino, presidente provinciale e regionale della Fipsas - Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee - commenta il provvedimento provinciale attraverso il quale si potranno nuovamente immettere pesci nei nostri fiumi. Una notizia che tutto il settore attendeva da tempo.

“Ringrazio il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere con delega alla pesca, Simone Manzone - prosegue Pellegrino - che senza indugio hanno immediatamente recepito la norma del milleproroghe del Consiglio regionale, dando soluzione ad un problema che dura dal 31marzo scorso, data in cui è scaduta la deroga governativa alle norme di settore. Grazie anche agli uffici del settore pesca che stanno lavorando alacremente per rispondere e soddisfare le richieste pervenute fino ad ora. Credo che a metà della prossima settimana si possa procedere con le prime immissioni di trote fario ed iridee”.

Il tema delle immissioni è molto sentito in provincia Granda, dai tanti appassionati e titolari di riserve di pesca e strutture ricettive. Per cercare di sbloccare la situazione, alcuni mesi fa, prima della scadenza di marzo, il presidente Pellegrino ed i vertici nazionali della Fipsas si erano anche recati a Roma, per un incontro con il ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

“In attesa di una soluzione definitiva e strutturale che spero arrivi al più presto - conclude il presidente Pellegrino - voglio ringraziare il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, per il lavoro svolto, l’impegno e la vicinanza al nostro settore. Grazie per aver sostenuto la necessità di una norma, una deroga, attraverso un emendamento in Consiglio regionale che ha sbloccato - almeno per ora - le immissioni di trote nei nostri fiumi”.