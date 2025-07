Coldiretti Cuneo: "Educare al cibo vero per crescere bene"

Parlare di sana alimentazione significa investire nel futuro. È durante l’infanzia che si formano gusti, abitudini e consapevolezze. Ed è proprio da lì che dobbiamo partire per contrastare la crescente diffusione di cibi ultra-processati, ricchi di additivi e dolcificanti, studiati per creare dipendenza e allontanare i più giovani dal cibo vero, naturale e genuino.

Venerdì 11 luglio, alle ore 18, in occasione della “Serata in giallo” in Piazza Foro Boario a Cuneo, sarà possibile per i più piccoli approcciarsi al tema della stagionalità dei prodotti agricoli, affinando tutti e cinque i sensi. L’azienda Agrisistema – progetto JUPPI di Guarene accompagnerà i piccoli partecipanti in una serie di giochi sensoriali che stimoleranno la loro curiosità e li renderanno più consapevoli dei cicli della natura.

Ogni esperienza – tra giochi, racconti, laboratori e natura – è diversa, ma tutte hanno un obiettivo comune: avvicinare i ragazzi al cibo consapevole, autentico e di stagione. L’appuntamento di venerdì pomeriggio sarà un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori, profumi e colori per scoprire i frutti di stagione: un modo per imparare divertendosi, sviluppare attenzione e consapevolezza e portarsi a casa un legame più profondo con ciò che ogni giorno mettiamo nel piatto.

“Con questo intento, Coldiretti e Fondazione Campagna Amica hanno recentemente presentato il Manifesto sull’educazione alimentare e, ogni anno, promuovono sui territori attività e percorsi rivolti ai bambini, con la collaborazione fondamentale delle fattorie didattiche, vere aziende agricole che aprono le porte ai più piccoli per insegnare il valore della terra, dei suoi frutti e del mangiare sano”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Tra i valori promossi dal Manifesto sull’educazione alimentare è fondamentale ricordare l’importanza di insegnare ai più piccoli da dove viene il cibo e quali rischi comportano gli alimenti dannosi. Per farlo, è essenziale garantire ai cittadini il diritto di fare scelte consapevoli – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Un’azione concreta in questa direzione è aderire alla raccolta firme #NoFakeInItaly, che chiede regole chiare e trasparenti a tutela della qualità del cibo e del diritto dei cittadini a un’informazione corretta. Promuovere un’alimentazione autentica, basata su informazioni corrette e accessibili, è un impegno che riguarda tutti.”

Per prenotazioni: eca.cn@coldiretti.it – 3665752531