Continua ad essere “Covid-free” la casa di riposo di Sanfront

Continua a rimanere “Covid-free” la Casa di riposo di Sanfront.

Come è solito fare sin dalla prima ondata di questa primavera, il presidente dell’Ente Silvio Ferrato ha fornito un nuovo report sulla situazione Coronavirus all’interno della “sua” struttura.

In data odierna, 26 novembre, è stata eseguita una nuova tranche di tamponi, che rientrano in un’operazione di screening periodico.

Sono stati sottoposti a test tutto il personale e tutti gli ospiti della struttura di Corso Guglielmo Marconi che, dopo le criticità avute nella prima ondata, risulta “Covid-free” ormai da mesi.

“Sono incredibilmente felice, visto il periodo ed il dilagare inesorabile del virus – scrive Ferrato – di aggiornarvi che tutti gli esiti sono negativi, per cui il virus che ad oggi ha già colpito pesantemente la popolazione di Sanfront e del mondo intero non è entrato fortunatamente nella nostra struttura”.

Come sempre, le speranze sono che il “risultato perduri per sempre nel tempo”, nonostante tutti siano consapevoli che, per usare le parole di Ferrato, “questo sarà un inverno lungo e duro”.

“Permetteteci di godere di questo momento” si legge nella nota della Presidenza dell’Ente, che ha rinnovato i suoi ringraziamenti a tutto il personale e al direttore sanitario della struttura.