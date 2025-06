Dalla Fausto Coppi a 'Non solo erbe': ecco alcune idee per trascorrere la domenica in provincia di Cuneo

È arrivato il week end della Fausto Coppi, Gran Fondo ciclistica che partendo e arrivando a Cuneo, permette ai numerosi partecipanti di conoscere le vallate cuneesi e alcune delle salite più iconiche delle Alpi. Occhio alle chiusure strade!

Proseguono i tantissimi eventi outdoor in questo caldo inizio estate, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi affascinanti e tutti da scoprire.

Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali in onore dei santi Pietro e Paolo, i concerti serali e in luoghi iconici della provincia, gli spettacoli teatrali, le mostre d’arte e fotografiche.

Mercatini, rassegne culturali e spettacoli per i più piccoli completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

LA “FAUSTO COPPI 2025”

Domenica 29 giugno si disputa la gran fondo cicloamatoriale internazionale “La Fausto Coppi” che si ripresenterà puntuale con la partenza da piazza Galimberti a Cuneo. Granfondo di 172 km e 4.300 metri di dislivello e Mediofondo di 111 km e 2.500 metri di dislivello. Oltre 2500 gli iscritti da tutto il mondo. Il Cuneo Bike Festival allestirà uno spazio speciale in Piazza Galimberti, trasformandola in un punto di incontro e dialogo sulla mobilità sostenibile. Nel week end la piazza si animerà con laboratori, talk e incontri dedicati a raccontare la città di Cuneo. Info: https://www.faustocoppi.net/new/

https://cuneobikefestival.it/

***

CUNEO

ZOÈ IN CITTÁ

Domenica 29 giugno si riflette sulla condizione queer in Italia con l’incontro Cultura Queer, a cura del prof. Antonio Vercellone con Nina’s Drag Queens e la fotografa Alice Perotti, autrice della mostra Dorure, un omaggio in immagini all’universo drag e alle storie invisibili del passato. La giornata si chiude con il concerto corale RitmikaCorale, che celebra la potenza collettiva delle voci. Info: www.zoeincitta.it

CUNEO - SAN PIETRO DEL GALLO

IL GALLO RAMPANTE

Domenica 29 giugno proseguono i festeggiamenti patronali in onore ai SS Pietro e Paolo con eventi gastronomici, serate musicali, giochi popolari, aperitivi in consolle e altro, per l’organizzazione dei volontari de “Il Gallo Rampante”. Info presso circolo Acli di San Pietro del Gallo.

CUNEO

OFFICINA SANTA CHIARA MUSICA E CIRCO

Domenica 29 giugno nel Cortile IPSMAT (IPSIA), in via Cacciatori delle Alpi, 4 si svolgerà

Officina Santachiara Estate, spettacolo per famiglie con il carismatico Juiriy Longhi e il suo Bubble Street Cirkus. Info: www.melarancio.com/officina-santachiara-estate/

CUNEO

LA MUSICA CONTRO IL SILENZIO

Domenica 29 giugno, alle ore 18.30 in piazza Boves, manifestazione musicale “La Musica contro il Silenzio” per denunciare la situazione in Palestina, occasione per promuovere la campagna “Costruisci una scuola Sostieni la Libertà”.

***

ALBA

MORE THAN KIDS

Domenica 29 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

BURATTINARTE

Nel week end ritorna Burattinarte in Langhe Roero con la XXXI edizione e partenza da Alba. Spettacoli tra cortili, biblioteche e vie del centro. Info: https://burattinarte.it/

ALBA

IN.DIFFEST

Domenica 29 giugno, continua ad Alba In.diffest, un minifestival culturale che si svolgerà nel cuore della città, coinvolgendo tre spazi: lo Spazio Döm, la Sala Polifunzionale Beppe Fenoglio e l’Arena Guido Sacerdote. L'ingresso sarà gratuito, a sottolineare il desiderio dell’associazione organizzatrice e di quelle coinvolte di rendere la cultura accessibile e condivisa.

Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/eventi/in-diffest

***

BAGNOLO PIEMONTE

IL CASTELLO MAGICO DI HARRY

Domenica 29 giugno, il Castello Malingri di Bagnolo Piemonte apre nuovamente i suoi cancelli per ospitare Il Castello Magico di Harry, evento immersivo ispirato all’immaginario fantasy più amato di sempre. Info: www.prolocobagnolopiemonte.it

***

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 29 giugno dalle ore 8 alle ore 18 proseguono gli appuntamenti con Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/

BENE VAGIENNA

Domenica 29 giugno, presso la Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi, aperta la VI Edizione della collettiva “3 T – Terra, Territorio, Tradizioni”. Ingresso libero. Orario 10 - 12 e 15 - 18. Info: www.amicidibene.it/

***

BERNEZZO

FESTA SS PIETRO E PAOLO

Domenica 29 giugno è in programma la festa patronale dedicata ai SS Pietro e Paolo con numerosi eventi, tra i quali “Cattivi alla riscossa” percorso di storie per bambini, saggio musicale (sabato pomeriggio) libroteca, processione per le vie del paese e alle ore 17.30 della domenica concerto della Banda musicale di Bernezzo con ospite il complesso bandistico bagnolese.

***

BORGO SAN DALMAZZO

12 ORE DI SPORT

Domenica 29 giugno dalle 9 alle 21, presso l’area polivalente di via Matteotti, si svolgerà la 12a edizione della “12 ore di sport” con Calcio a 5, Beach Volley, Street ball, Padel e tennis. Info. www.borgo12ore.altervista.org

***

BOVES

NOTE IN BISALTA

Domenica 29 giugno, alle ore 15, presso località Bercia, si terrà la 1a edizione del concerto con “ABC band-all brass concert”. Il luogo è raggiungibile da San Giacomo di Boves con camminata di 1 ora e mezza e dai comuni di Peveragno e Chiusa Pesio.

***

BRA

5 ATTI

Nel week end visitabile a Palazzo Mathis, l’esposizione di Vesna Bursich "5 atti". Info: https://www.turismoinbra.it/

BRA

LA MIA ZIZZOLA

Domenica 29 giugno, in orario 10 - 18, nel parco della Zizzola, sarà visitabile la mostra del pittore braidese Franco Gotta, che espone 20 opere. Ingresso libero.

***

BUSCA

APERTURA CASTELLO E PARCO DEL ROCCOLO

Domenica 29 giugno, alle ore 15, apertura straordinaria del Castello e del Parco del Roccolo in occasione dei 200 anni dalla scomparsa di Santorre di Santarosa. Info: www.castellodelroccolo.it

BUSCA

SUONI DAL MONVISO

Domenica 29 giugno, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Lux di Busca, concerto di due cori d’eccezione: il Coro Infantile Orfeó Català di Barcellona e i Piccoli Cantori di Torino. I due gruppi si alterneranno sul palco con brani da ogni angolo del pianeta: dalla Catalogna all’Africa, dall’Italia a Singapore, passando per l’opera lirica e il musical. Evento gratuito e ad ingresso libero. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

CANOSIO

PASSEGGIANDO CON L’ALPACA

Domenica 29 giugno, alle ore 10, 13.30 e 15.30, MairAlpaca vi invita a "Passeggiando con l'alpaca - Gita nel prato dei folletti di Canosio", una suggestiva passeggiata di circa 1 ora e 30 nella natura ricca di curiosità e segreti. Info: 349 68 00 643.

***

CASTIGLIONE TINELLA

ARTEFORA SUMMER FEST - LA COLLINA SALE SEMPRE

Domenica 29 giugno, visitabile presso gli spazi di Artefora, la seconda edizione del festival di arte contemporanea “La collina sale sempre” in orario 10 - 12 e 17 - 19. Info: Info@artefora.com

***

CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Domenica 29 giugno dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it

***

CHIUSA PESIO

NATURA - FIERA OLISTICA

Domenica 29 giugno, presso l’area verde in Via Comunale Mondovì, dalle ore10 alle 19.30, si svolgerà “Natura - Fiera Olistica”, una giornata dedicata al mondo del benessere, dove poter provare numerose esperienze: tecniche di rilassamento, consigli per un’alimentazione più consapevole, discipline alternative per la salute. Ci sarà la possibilità di incontrare professionisti, prendere parte a laboratori per i più piccoli, scoprire prodotti innovativi e partecipare a workshop interattivi che guideranno verso un maggiore equilibrio e vitalità. Info: 0171/734990 ufficio.turistico@vallepesio.it

CHIUSA PESIO - VIGNA

FESTA PATRONALE

Domenica 29 giugno festa in onore dei SS. Pietro e Paolo con celebrazioni religiose ed esibizione della Banda Musicale “G.Vallauri”.

***

DRONERO

AGRIAPERITIVO

Domenica 29 giugno ritorna l’Agriaperitivo 2025 in zona Archero, con “Hyppie Party”, Dj Set, yoga per bambini, Agripilates e aperitivi in musica.

***

ENVIE

SULLE ORME DI AGNESE

Domenica 29 giugno, partendo da Envie sarà possibile ripercorrere il Cammino dei Pellegrini nell’anno 1219: una giornata in compagnia alla scoperta della storia e della gastronomia della Valle Po. Info: 340 64 39 131 - info.zanafest@gmail.com

***

FOSSANO

ZONA H - HORN ENSEMBLE

Domenica 29 giugno, alle ore 21, all'interno della Chiesa dei Battuti Bianchi, Largo Camilla Bonardi 6, la Fondazione Fossano Musica presenta "Zona H", un nuovo progetto interamente dedicato al corno, che unisce formazione e performance. Protagonisti della serata saranno i talentuosi cornisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

***

GUARENE

FESTIVAL COLLINE IN MUSICA

Domenica 29 giugno, alle ore 18.30, presso palazzo Re Rebaudengo, serata conclusiva del Festival “Colline in Musica 2025”, che vedrà protagonista il quartetto d’archi Delian. Info: https://roeroculturalevents.it/event/guarene-palazzo-re-rebaudengo-2/

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO / SIC ET SIMPLICITER

Domenica 29 giugno, nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, visitabile la mostra "Sic et simpliciter" dell’artista contemporaneo Ugo Nespolo. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

LIMONE PIEMONTE

GRAND RAID CRO MAGNON

Domenica 29 giugno torna il Grand Raid Cro Magnon, con partenza da Limone Piemonte e arrivo a Sanremo. Una gara di corsa in montagna di 100 km, parte del circuito "One Hundred World Championship 2025". Info: www.crotrail.it

***

FESTA SAN GIOVANNI DEI GOVONI

Domenica 29 giugno si terrà la festa patronale a San Giovanni dei Govoni, presso il parco alberato. In programma serate gastronomiche e servizio bar. Info: 328 26 40 185.



MONDOVÌ

DANZA CON LA TERNA

Nel week end due spettacoli al Teatro Baretti di Mondovì. Domenica 29 giugno alle ore 20.30 “Dance collection ‘25 - The Mask”. Preventita presso “La Terna”. Info: 0174/42818.

***

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Domenica 29 giugno sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

MONTÀ

FESTA D’INIZIO ESTATE

Nel week end proseguono gli eventi della “Festa d’inizio estate” con Dark side punk party band, esibizione di danza e 23a edizione serata Cubalibre.

***

ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 29 giugno, nel cuore del centro storico di Ormea tornano i "Mercatini del Cuore - Artigianato, che passione!", dalle 9 alle 19. Info: 338 65 71 053.



***

OSTANA

PREMIO OSTANA

Domenica 29 giugno proseguono gli eventi del “Premio Ostana: scritture in lingua madre”, appuntamento con le lingue madri del mondo, alla sua XVII edizione nella borgata Miribrart. Info: https://www.premioostana.it/

***

POCAPAGLIA - MACELLAI

FESTA PATRONALE

Domenica 29 giugno proseguono i festeggiamenti patronali in frazione Macellai con street food, drink e mojto party, grill party e musica con DJ Lorenzo. Info: www.comune.pocapaglia.cn.it

***

PONTECHIANALE

TIPO UNA FESTA

Domenica 29 giugno iniziativa con ritrovo all’area pic-nic alle ore 8, in ricordo di Aurelio “Aury” Barra, compianto imprenditore e maestro di sci. Salita alla croce che sovrasta il paese e alle 12.30 aperitivo e costinata, con canti, animazione e sorprese.

***

PRATO NEVOSO

HEAD PADEL TOURNAMENT

Domenica 29 giugno primo appuntamento stagionale con l’”Head Padel Tournament” presso i campi di Borgo Stalle Lunghe. Info: www.bookingpratonevoso.com

***

ROCCABRUNA

CAMMINANDO E MANGIANDO

Domenica 29 giugno, con ritrovo alle ore 9.30 a Piazzale di Borgata Sant'Anna, passeggiata gastronomica con guide locali attraverso le borgate roccabrunesi. Info: https://prolocoroccabruna.com/

***

ROCCASPARVERA

MUSICA IN LUOGHI INSOLITI

Domenica 29 giugno alle ore 18, al castello di Roccasparvera, esibizione dei Jooklo Duo, duo di musicisti italiani. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.montagnafutura.com/

***

RODDI

VINTAGE 70S COLLECTION

Domenica 29 giugno con orario continuato dalle 10 alle 19 visitabile presso il Castello di Roddi, la 32ª Esposizione del Maestro Francesco Paula Palumbo dal titolo: "Vintage 70s collection by Francesco Paula Palumbo at Roddi Castle".

***

SALE SAN GIOVANNI

NON SOLO ERBE

Domenica 29 giugno nel borgo di Sale San Giovanni si svolgerà la XXV Fiera Regionale delle piante officinali e delle erbe aromatiche, con esposizione degli stand dalle 10 alle 20, eventi culturali, gastronomici e animazione per adulti e bambini. Info: https://www.turismosalesangiovanni.it/

***

SALUZZO

BUON COMPLEANNO SILVIO PELLICO

Domenica 29 giugno, in occasione dell'anniversario della nascita dello scrittore e poeta saluzzese Silvio Pellico, MuSa organizza delle visite guidate tematiche in partenza da Casa Museo a Saluzzo, alle ore 15 e alle 16. Info: musa@itur.it 329 39 40 334.

SALUZZO

SVUOTA LA CANTINA

Domenica 29 giugno, per tutto il giorno, nell’alto centro storico, in salita al Castello e in piazzetta San Giovanni c’è “Svuota la cantina” che recupera la data di aprile, annullata per pioggia.

***

SAMPEYRE

GIUGNO A SAMPEYRE

Nel week end proseguono gli eventi per tutti i gusti, fra tradizioni, gastronomia, sport e musica. In particolare nel week end si festeggiano i SS Pietro e Paolo con celebrazioni religiose e processione solenne. Info: ufficiodelturismosampeyre@gmail.com - 329 31 77 579.

***

SANTO STEFANO BELBO

PAVESE FESTIVAL 2025

Domenica 29 si svolgeranno gli ultimi importanti eventi in chiusura del Pavese Festival 2025. Tutti gli appuntamenti e gli ospiti qui https://fondazionecesarepavese.it/

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

FESTEGGIAMENTI CANTONALI

Domenica 29 giugno dalle ore 16 Pedalata “Giù del Ri”, passeggiata in bicicletta nei boschi del cantone. Al rientro spettacolo del Mago Marco. Alle ore 19 tradizionale cena in strada in via IV Novembre. Info: 388 84 89 853 - 333 93 10 094.

***

VERZUOLO

DOI PAS ‘N COLINA

Domenica 29 giugno, il locale gruppo Alpini ripropone “Doi Pas ‘N Colina”, passeggiata sui sentieri di Verzuolo Outdoor sulla collina verzuolese. Ritrovo in Piazza Willy Burgo (piazza delle scuole elementari) alle ore 8.30 e partenza della camminata. Alle ore 11.30 Santa Messa celebrata sul piazzale a seguire pranzo preparato dal locale gruppo Alpini. Pomeriggio libero con la possibilità facile escursione a Pian dell’Orso con bevuta alla fresca fontana oppure per i più sportivi, gara di bocce oppure a carte sul piazzale. Info: 335 80 06 334 - 335 69 41 253.

***

VILLAR SAN COSTANZO

IL GUSTO DEL QUOTIDIANO

Domenica 29 giugno nei locali attigui alla Chiesa di San Costanzo al Monte sarà possibile visitare la mostra itinerante 'Il gusto del quotidiano', che negli ultimi due anni è stata allestita in molte località italiane fra cui Pordenone, Trento ed Arezzo ed illustra le innovazioni portate dai monaci da San Benedetto ad oggi nei vari settori economici. Info: 346 62 98 855.